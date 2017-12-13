german-mannschaft

german-mannschaft13 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان
كتبه المحرّر في يوم 13 ديسمبر 2017. تحت تصنيف .
الخرطوم – كشف سفير السودان بمصر عبد المحمود عبد الحليم، يوم السبت، عن اتخاذ بلاده لخطوات “أشد عنفا” ضد مصر،…13 يناير 2018 / لا تعليق / التفاصيل
مدني – أعلن الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة ترحيبه بالاستثمارات العربية بالولاية. جاء ذلك لدي لقائه صباح اليوم…23 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل
الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت العناوين التالية:- الصحافة:- * دون مساس بالقطاع السكني والزراعي تعديل في…23 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل
الخرطوم – اعترض السودان لدى الأمم المتحدة على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ردا على عزم القاهرة إنشاء…22 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل
تبدأ غداً (السبت) بمجلس التخصصات الطبية امتحانات القبول للجزء الأول لنواب الاختصاصيين لـ(3736) من الأطباء العموميين في (19) تخصصاً تشمل:…22 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل
الخرطوم – وقعت روسيا اتفاقا لبناء محطة نووية في السودان، على ما أعلنت المؤسسة الروسية العامة للطاقة الذرية (روساتوم) الجمعة،…22 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل