german-mannschaft

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ايلا يعلن إلتزامه بتذليل كافة العقبات التي تعترض تدفق الإستثمارات لداخل الولاية مدني – أعلن الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة ترحيبه بالاستثمارات العربية بالولاية. جاء ذلك لدي لقائه صباح اليوم…

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت 23 ديسمبر 2017 الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت العناوين التالية:- الصحافة:- * دون مساس بالقطاع السكني والزراعي تعديل في…

مبررات لجوء السودان للأمم المتحدة بشأن حلايب المحتلة الخرطوم – اعترض السودان لدى الأمم المتحدة على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ردا على عزم القاهرة إنشاء…

(3736) نائباً اختصاصياً يجلسون غداً لامتحان التخصص تبدأ غداً (السبت) بمجلس التخصصات الطبية امتحانات القبول للجزء الأول لنواب الاختصاصيين لـ(3736) من الأطباء العموميين في (19) تخصصاً تشمل:…