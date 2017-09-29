إثيوبيا توقع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بـ 1.3 مليار دولار

29 سبتمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – وقعت إثيوبيا اليوم “الجمعة”، اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، حيث وقع وزير المالية والتعاون الاقتصادي الدكتور أبراهام تكست في حفل أقيم في وزارة المالية والتعاون الإقتصادية، الاتفاقية مع المديرة القُطرية بالبنك الدولي المسئولة عن منطقة إثيوبيا وجنوب السودان السيدة كارولين ترك.

وبحسب الصفحة الرسمية لمكتب شئون الاتصالات بالحكومة الإثيوبية على موقع “فيس بوك”، فإنه تم تخصيص ما يقارب 700 مليون دولار من اتفاقية التمويل سيتم إنفاقها لتنفيذ مختلف البرامج الإنمائية وخاصة في مجال تحسين الخدمات التعليمية والصحية والزراعية وإمدادات المياه والمرافق الصحية والطرق.

وسوف تستخدم اتفاقية التمويل الثانية البالغة نحو 600 مليون دولار أمريکي علی شکل منحة لتمويل تنفيذ مشروع شبکة خدمات الإنتاجية الريفية وكذلك تحسين کفاءة نظام شبکة الأمان الريفي في إثيوبيا وإمكانية توسيع نطاقه.

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كتبه في يوم 29 سبتمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الإقتصاد.

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