أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت 30 سبتمبر 2017

30 سبتمبر 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت العناوين التالية :-

أخبار اليوم :-

* مجلس حقوق الإنسان يقر بتحسن الأوضاع بالسودان ويمدد للخبير المستقل .

* أجهزة الأمن والمخابرات الافريقية تعلن بالخرطوم عن شراكة لمكافحة الإرهاب .

* الفريق عطا : السيسا ستصبح قريبا عين إفريقيا الساهرة .

* نائب الرئيس : السودان عانى كثيرا من الإرهاب والحركات السالبة .

* إغلاق مستشفيين و20 عيادة ومعامل خاصة بالخرطوم .

* طائرات بدون طيار تداهم مزارع الحشيش بالمردوم في دار فور .

الرأي العام :-

* قرار توافقي بشأن حقوق الإنسان في السودان والحكومة ترحب .

* إغلاق مستشفيين و20 عيادة و7 معامل غير مطابقة للمواصفات .

* حسبو في ختام السيسا : السودان عانى كثيرا من الحركات السالبة .

الأهرام اليوم :-

* السودان ينتظر تصور (يوناميد ) حول قاعدتها المؤقتة في جبل مرة .

* العلماء ينجحون في القضاء علي 99 بالمائة من سلالات فيروس الإيدز.

* التحرير والعدالة يطالب الأحزاب بدعم المرحلة الثانية لجمع السلاح .

* ختام اجتماعات السيسا باختيار الفريق أول محمد عطا رئيسا للدورة الجديدة .

* مئات المواطنين يشهدون مراسم تغيير الحرس الجمهوري.

التيار :-

* ترك ل (التيار ): والي كسلا ((غلطان وبطانته شغالين صفيق ودلاليك)).

* الصحة تغلق مستشفيين وعيادات ومعامل مخالفة بالخرطوم .

* السودان يرفض انتقادات أمريكية بشأن حقوق الانسان .

* (سيسا) تتوافق علي شراكة استراتيجية لمكافحة الارهاب .

الصيحة :-

* تمديد مهمة ((نونوسي )) مراقباّ لحقوق الإنسان في السودان .

* وزارة الصحة بالخرطوم تغلق ((29)) مؤسسة خاصة مخالفة .

اليوم التالي :-

* مجلس حقوق الإنسان يجيز تقرير السودان دون توجيه إدانات .

* الرئاسة تأمر الأجهزة الأمنية بمحاربة الارهاب بلا تحفظ .

* العراق يحظر الطيران فوق إقليم كردستان رداّ علي الاستفتاء .

* نائب الرئيس : أضرار بالغة ومعاناة من الحركات السالبة والإرهاب.

* احتفالات في الخرطوم لتغييير الحرس الجمهوري .

المجهر السياسي :-

* تمديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان .

* عريس يتصل علي أسرته ويخبرهم بانتحاره في البحر الأحمر.

* مؤتمر السيسا يختتم أعماله ويصدر بيان ((الخرطوم)).

* نائب الرئيس : الإرهاب آفة العصر وليس له دين أو مكان.

* العثور علي جثة رجل مقتولاّ في إحدي المزارع بشرق النيل .

ألوان :-

* إغلاق مستشفيين و(27) عيادة ومعمل.

* طائرات بدون طيار لمكافحة المخدرات .

* تدفعات جديدة لآلاف الجنوبيين علي النيل الأبيض.

* السودان يوجه (الأمن ) بتقديم المبادرات بلا تحفظ نحو العمل الإفريقي.

آخر لحظة :-

* إغلاق مستشفيين و(20) عيادة و(7) معامل بالخرطوم.

* ضبط متفجرات داخل (لوري ) بنهر النيل.

* فتح ((6)) آلاف وظيفة للخريجين بولاية الخرطوم .

* حظر الطيران في أجواء إقليم كردستان العراق .

* الحكومة تنتظر تصور (يوناميد) حول قاعدتها بجبل مرة .

الصحافة :-

* (الصحافة ) تحصل علي تفاصيل أفضل قرار للسودان في مجلس حقوق الانسان .

* السودان يتولي رئيسا للسيسا .

* حسبو : نتطلع لإقامة ولايات متحدة أفريقية .

الوفاق :-

* (( المركزي )) يلزم المصارف بتقديم الحد الادنى من الخدمات المصرفية الالكترونية .

* ديوان الزكاة يملك مواطني جنوب وغرب دارفور مشروعات إنتاجية بقيمة 10 مليون جنيه.

* تعيين الكاتب الصحفي مصطفي عبد العزيز البطل مستشارّ اعلاميا .

* السودان يحرز المركز الثاني في منافسات المعرض الدولي للاتصالات .

الوطن :-

* اختتام أعمال (السيسا ) بالسودان وسط شهادات بنجاح المؤتمر.

* قرار بتحويل ضفاف النيل بالخرطوم لمناطق سياحية عالمية .

* إغلاق مستشفيين خاصين و(27) عيادة بالخرطوم .

الانتباهة :-

* وصول عتاد حربي مصري لقطاع الشمال والحركات المتمردة عبر جوبا .

* إجراءات قانونية ضد بنوك وشركات جديدة تلاعبت بأموال الدواء .

* إغلاق مستشفيين خاصين و(20 ) عيادة عشوائية يديرها أطباء مزيفون .

* حسبو يطالب الافارقة بالتوحيد باسم (الولايات المتحدة ا|لإفريقية ) .

* الرئاسة تطلق يد المؤسسات الامنية لمكافحة الارهاب في إفريقيا .

* وصول (4) طائرات مصرية محملة بالعتاد الحربي لقطاع الشمال والحركات .

السوداني :-

* (سيسا) تتفق علي استراتيجية لمكافحة الإرهاب .

* تعديلات واسعة بأمانات الوطني .

* السودان يتسلم رئاسة سيسا .

* اكتمال المرحلة الأولي من قرية بالجزيرة شيدتها السعودية.

الجريدة:-

* ناظر الهدندوة : ((الوطني )) ينظر لنا بدونية وخلافاتنا معه كبيرة .

* صندوق النقد يتوقع نمواّ اقل في السودان خلال 2017م .

* برنامج الأغذية يكشف عجزه عن تلبية احتياجاته بالسودان.

* مواطنون يشكون من رداءة طريق مدني ام القري بالجزيرة .

سونا

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