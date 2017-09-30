أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت 30 سبتمبر 2017

30 سبتمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت العناوين التالية :-

أخبار اليوم :-
* مجلس حقوق الإنسان يقر بتحسن الأوضاع بالسودان ويمدد للخبير المستقل .
* أجهزة الأمن والمخابرات الافريقية تعلن بالخرطوم عن شراكة لمكافحة الإرهاب .
* الفريق عطا : السيسا ستصبح قريبا عين إفريقيا الساهرة .
* نائب الرئيس : السودان عانى كثيرا من الإرهاب والحركات السالبة .
* إغلاق مستشفيين و20 عيادة ومعامل خاصة بالخرطوم .
* طائرات بدون طيار تداهم مزارع الحشيش بالمردوم في دار فور .

الرأي العام :-
* قرار توافقي بشأن حقوق الإنسان في السودان والحكومة ترحب .
* إغلاق مستشفيين و20 عيادة و7 معامل غير مطابقة للمواصفات .
* حسبو في ختام السيسا : السودان عانى كثيرا من الحركات السالبة .

الأهرام اليوم :-
* السودان ينتظر تصور (يوناميد ) حول قاعدتها المؤقتة في جبل مرة .
* العلماء ينجحون في القضاء علي 99 بالمائة من سلالات فيروس الإيدز.
* التحرير والعدالة يطالب الأحزاب بدعم المرحلة الثانية لجمع السلاح .
* ختام اجتماعات السيسا باختيار الفريق أول محمد عطا رئيسا للدورة الجديدة .
* مئات المواطنين يشهدون مراسم تغيير الحرس الجمهوري.

التيار :-
* ترك ل (التيار ): والي كسلا ((غلطان وبطانته شغالين صفيق ودلاليك)).
* الصحة تغلق مستشفيين وعيادات ومعامل مخالفة بالخرطوم .
* السودان يرفض انتقادات أمريكية بشأن حقوق الانسان .
* (سيسا) تتوافق علي شراكة استراتيجية لمكافحة الارهاب .

الصيحة :-
* تمديد مهمة ((نونوسي )) مراقباّ لحقوق الإنسان في السودان .
* وزارة الصحة بالخرطوم تغلق ((29)) مؤسسة خاصة مخالفة .

اليوم التالي :-
* مجلس حقوق الإنسان يجيز تقرير السودان دون توجيه إدانات .
* الرئاسة تأمر الأجهزة الأمنية بمحاربة الارهاب بلا تحفظ .
* العراق يحظر الطيران فوق إقليم كردستان رداّ علي الاستفتاء .
* نائب الرئيس : أضرار بالغة ومعاناة من الحركات السالبة والإرهاب.
* احتفالات في الخرطوم لتغييير الحرس الجمهوري .

المجهر السياسي :-
* تمديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان .
* عريس يتصل علي أسرته ويخبرهم بانتحاره في البحر الأحمر.
* مؤتمر السيسا يختتم أعماله ويصدر بيان ((الخرطوم)).
* نائب الرئيس : الإرهاب آفة العصر وليس له دين أو مكان.
* العثور علي جثة رجل مقتولاّ في إحدي المزارع بشرق النيل .

ألوان :-
* إغلاق مستشفيين و(27) عيادة ومعمل.
* طائرات بدون طيار لمكافحة المخدرات .
* تدفعات جديدة لآلاف الجنوبيين علي النيل الأبيض.
* السودان يوجه (الأمن ) بتقديم المبادرات بلا تحفظ نحو العمل الإفريقي.

آخر لحظة :-
* إغلاق مستشفيين و(20) عيادة و(7) معامل بالخرطوم.
* ضبط متفجرات داخل (لوري ) بنهر النيل.
* فتح ((6)) آلاف وظيفة للخريجين بولاية الخرطوم .
* حظر الطيران في أجواء إقليم كردستان العراق .
* الحكومة تنتظر تصور (يوناميد) حول قاعدتها بجبل مرة .

الصحافة :-
* (الصحافة ) تحصل علي تفاصيل أفضل قرار للسودان في مجلس حقوق الانسان .
* السودان يتولي رئيسا للسيسا .
* حسبو : نتطلع لإقامة ولايات متحدة أفريقية .

الوفاق :-
* (( المركزي )) يلزم المصارف بتقديم الحد الادنى من الخدمات المصرفية الالكترونية .
* ديوان الزكاة يملك مواطني جنوب وغرب دارفور مشروعات إنتاجية بقيمة 10 مليون جنيه.
* تعيين الكاتب الصحفي مصطفي عبد العزيز البطل مستشارّ اعلاميا .
* السودان يحرز المركز الثاني في منافسات المعرض الدولي للاتصالات .

الوطن :-
* اختتام أعمال (السيسا ) بالسودان وسط شهادات بنجاح المؤتمر.
* قرار بتحويل ضفاف النيل بالخرطوم لمناطق سياحية عالمية .
* إغلاق مستشفيين خاصين و(27) عيادة بالخرطوم .

الانتباهة :-
* وصول عتاد حربي مصري لقطاع الشمال والحركات المتمردة عبر جوبا .
* إجراءات قانونية ضد بنوك وشركات جديدة تلاعبت بأموال الدواء .
* إغلاق مستشفيين خاصين و(20 ) عيادة عشوائية يديرها أطباء مزيفون .
* حسبو يطالب الافارقة بالتوحيد باسم (الولايات المتحدة ا|لإفريقية ) .
* الرئاسة تطلق يد المؤسسات الامنية لمكافحة الارهاب في إفريقيا .
* وصول (4) طائرات مصرية محملة بالعتاد الحربي لقطاع الشمال والحركات .

السوداني :-
* (سيسا) تتفق علي استراتيجية لمكافحة الإرهاب .
* تعديلات واسعة بأمانات الوطني .
* السودان يتسلم رئاسة سيسا .
* اكتمال المرحلة الأولي من قرية بالجزيرة شيدتها السعودية.

الجريدة:-
* ناظر الهدندوة : ((الوطني )) ينظر لنا بدونية وخلافاتنا معه كبيرة .
* صندوق النقد يتوقع نمواّ اقل في السودان خلال 2017م .
* برنامج الأغذية يكشف عجزه عن تلبية احتياجاته بالسودان.
* مواطنون يشكون من رداءة طريق مدني ام القري بالجزيرة .

سونا

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كتبه في يوم 30 سبتمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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