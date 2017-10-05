حسم تبعية منطقة حدودية مع تشاد لصالح السودان

5 أكتوبر 2017

| صحيفة السودان

كشفت ولاية غرب دارفور عن حسم التنازع حول منطقة “قوز دقا” بينها وولاية وادي فيرا التشادية، مؤكدة اقتناع الأخيرة بتبعية المنطقة لغرب دارفور بعد اطلاعها على المستندات والوثائق التي تثبت ذلك.

وقال نائب والي غرب دارفور محمد إبراهيم شرف الدين في تصريح لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية” إن الولاية في انتظار اللجنة العليا لترسيم الحدود لوضع العلامات الرئيسية للمنطقة التي أصبحت تابعة بشكل رسمي لمحلية كلبس بالولاية،

مشيراً إلى أن السلطات التشادية وجهت مواطنيها على الحدود بالالتزام وعدم تخطي الحدود المتفق عليها وضرورة العمل باللوائح والقوانين الولائية عند عبورهم لهذه المنطقة.

وأكد شرف الدين أن المناطق الحدودية تشهد تداخلاً قبلياً وتواصلاً بين المواطنين بالبلدين.

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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