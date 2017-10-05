الحكومة تتوقع ارتفاع الاستثمارات القطرية بالسودان الى (3) مليارات دولار

5 أكتوبر 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – كشفت وزارة التعاون الدولي أن الاستثمارات القطرية في السودان بلغت ما يقارب الإثنين مليار ونصف المليون دولار في (40) مشروعاً، وتوقعت أن تقفز لأكثر من (3) مليارات دولار لحوالي 195 مشروعاً في المدى القريب، وأكدت الوزارة في الوقت ذاته أن اللجنة الوزارية السودانية القطرية المشتركة قطعت شوطاً كبيراً في التحضيرات لأعمال دورة اجتماعاتها الخامسة في الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر الحالي في الدوحة.

وقال وكيل وزارة التعاون الدولي الطاهر سليمان، عقب الاجتماع التحضيري للجنة الوزارية أمس، إنه سيعقد على هامش اجتماعات اللجنة بقطر ملتقى لرجال الأعمال القطريين مع رئيس الجانب السوداني ووفد ات%

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