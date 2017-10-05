السودان والصومال يؤكدان على أهمية التكتلات الاقتصادية وضرورة إنشاء جماعة اقتصادية لدول القرن الافريقي

5 أكتوبر 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أكد السودان والصومال على أهمية التكتلات الاقتصادية ودورها المتعاظم وضرورة إنشاء جماعة اقتصادية لدول القرن الافريقي وان يشهد المستقبل القريب إعلان تأسيس الكتلة الاقتصادية لدول القرن الافريقي.

أكد الطرفان في البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية السيد محمد عبد الله للسودان ضرورة تفعيل لجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين بجانب التعاون في المجالات الزراعية، التعليمية، الثروة الحيوانية، الهجرة والجوازات، هيئة الطيران المدني،

وفيما يلي تورد (سونا) بين البيان المشترك.

أصدر الجانبان السوداني والصومال بيانا مشتركا ظهر اليوم في ختام زيارة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية السيد محمد عبد الله، يومي 4_5 اكتوبر الجاري.

_ بدعوة كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير قام فخامة السيد محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بزيارة للسودان يومي 4_5 اكتوبر 2017م.

_ عقد الرئيسان جلسة مباحثات مشتركة يوم الاربعاء الموافق 4 اكتوبر 2017م بالقصر الجمهوري بمشاركة عدد من السادة الوزراء والمسؤولين في البلدين، بحثت السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم جهود الحكومتين لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.

_ أثنى فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير على الممارسة الديمقراطية والانتقال السلس والسلمي للسلطة في الصومال والذي يعتبر نموذجا يحتذى به في القارة الأفريقية.

_ اكد فخامة رئيس الجمهورية استمرار دعم الحكومة السودانية للصومال في كافة المجالات وخاصة مجال التعليم، معربا عن فخر السودان بالطلاب الصوماليين و الذين تخرجو من الجامعات والمعاهد السودانية. كما أكد على استمرار الدعم لإعادة بناء القوات النظامية وكافة المجالات الحيوية التي تهم الشعب الصومالي.

_ اكد الجانبان على أهمية التكتلات الاقتصادية ودورها المتعاظم وضرورة إنشاء جماعة اقتصادية لدول القرن الافريقي وأن يشهد المستقبل القريب إعلان تأسيس الكتلة الاقتصادية لدول القرن الافريقي.

_ اكد الطرفان التعاون في المجالات الآتية :

* الزراعة، التعليم، الثروة الحيوانية، الهجرة والجوازات، هيئة الطيران المدني، تفعيل لجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين

سونا

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