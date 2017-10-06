الخارجية تعرب عن بالغ أسفها لقرار إدراج اسم السودان ضمن قائمة الدول المتهمة بالتقاعس عن الحد من ظاهرة الإتجار بالبشر

6 أكتوبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعربت وزارة الخارجية عن بالغ أسفها للقرار الصادر عن الإدارة الأمريكية يوم 2017/9/30 بإدراج اسم السودان ضمن قائمة الدول المتهمة بالتقاعس عن الحد من ظاهرة الإتجار بالبشر ، وذلك بدلاً عن الإقرار بالجهود الكبيرة المبذولة والتي تشهد بها المنظمات الدولية المختصّة والدول العديدة المعنيّة.
وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية التزام حكومة السودان بمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر وفقاً للتشريعات الوطنية وأهمها قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2014 وكذلك تأسيس آلية وطنية لمكافحة الظاهرة، هذا بالإضافة إلى التزامها بالقوانين الدولية الصادرة في هذا الصدد.
ودعا السودان المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لتقديم الدعم الفنّي والتقني للسلطات المختصّة في السودان ودعم المجتمعات المحليّة التي تستضيف مئات الآلاف من اللأجئين بالسودان.

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان الصحفي :-

تعرب وزارة الخارجية عن بالغ أسفها للقرار الصادر عن الإدارة الأمريكية يوم 2017/9/30 بإدراج اسم السودان ضمن قائمة الدول المتهمة بالتقاعس عن الحد من ظاهرة الإتجار بالبشر ، وذلك بدلاً عن الإقرار بالجهود الكبيرة المبذولة والتي تشهد بها المنظمات الدولية المختصّة والدول العديدة المعنيّة.
وتود الوزارة أن تؤكد التزام حكومة السودان بمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر وفقاً للتشريعات الوطنية وأهمها قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2014 وكذلك تأسيس آلية وطنية لمكافحة الظاهرة، هذا بالإضافة إلى إلتزامها بالقوانين الدولية الصادرة في هذا الصدد.
وفِي إطار جهود الدولة تم تأسيس مراكز لإيواء وحماية الضحايا وتقديم العون لهم وتطوير آليات للتوثيق والتحقق من هوياتهم وتقديم الجناة للعدالة ، هذا إضافةً لجهود الدولة من أجل ضبط ومراقبة الحدود .
وتقديراً لجهود السودان الرائدة في هذا المجال فقد تواضعت دول الإقليم على اختيار الخرطوم لتكون مقراً للمركز الإقليمي لعمليات مكافحة الإتجار بالبشر، وتأكيداً على الدور الريادي للسودان فقد تم اعتماد عملية الخرطوم (Khartoum process) لتكون المرجعية المتفق عليها عالمياً لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر .
ويجدد السودان التزامه بمواصلة جهوده وتعاونه مع المجتمع الدولي لمكافحة الظاهرة، ويتطلع إلى مزيد من الدعم خاصة في مجال التدريب وبناء القدرات ومراقبة الحدود، كما يجدد حرصه على مواصلة التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل مكافحة الظاهرة .
ويدعو السودان المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لتقديم الدعم الفنّي والتقني للسلطات المختصّة في السودان ودعم المجتمعات المحليّة التي تستضيف مئات الآلاف من اللأجئين بالسودان .

(سونا)

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كتبه في يوم 6 أكتوبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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