مسؤول أمريكي: سنرفع العقوبات عن السودان

6 أكتوبر 2017

| صحيفة السودان

قال مسؤول أمريكي، الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ فترة طويلة على السودان، بعدما تحقق من تحسن في ملف حقوق الإنسان وتقدم في مواجهة الإرهاب.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن هذه الخطوة في وقت قريب ربما يكون يوم غد الجمعة.

وخفف الرئيس السابق باراك أوباما، قبيل تركه لمنصبه، العقوبات المفروضة على السودان منذ عقدين، بشكل مؤقت.

وفي يوليو/تموز، أجلت إدارة ترامب لثلاثة أشهر قرارا بشأن رفع العقوبات بالكامل وحددت مهلة للقرار تنتهي في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية أصدرت في سبتمبر مرسوما جديدا حول الهجرة تضمن تشديدا للقيود على مواطني بعض الدول، وأضاف دولا جديدة لقائمة المحظورين من دخول البلاد، بينما تم رفع السودان من هذه القائمة. وبموجب المرسوم الجديد فقد تم رفع القيود المفروضة على دخول السودانيين إلى الولايات المتحدة.

وكان هذا المرسوم في نسخته السابقة يعيق، أو يحد من دخول رعايا السودان وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة، وشمل المرسوم قيودا على السفر إلى الولايات المتحدة لمواطني 3 دول إضافية وهي: تشاد، وكوريا الشمالية، وفنزويلا.

المصدر: رويترز

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(لم يقيّم بعد)

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