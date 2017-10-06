غندور ونظيره الأثيوبي يلتقيان مشار لاعادة تنشيط عملية السلام في جنوب السودان

6 أكتوبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم- يقوم وزير الخارجية البروفيسور ابراهيم غندور ووزير خارجية اثيوبيا دكتور وركينة قيريو حالياً بزيارة الي جنوب افريقيا في إطار ما قررته قمة رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية إيقاد لاعادة تنشيط عملية السلام في جنزب السودان
والتقى الوزيران خلالها بوزيرة خارجية جنوب افريقيا مايتي ماشاباني ونائب رئيس جمهورية جنوب افريقيا سيريل رامابوسا. وعقدا اجتماعاً مطولاً مع الدكتور رياك مشار نائب رئيس جمهورية جنوب السودان السابق.
قدم الوزيران تنويراً لوزيرة الخارجية ونائب رئيس جمهورية جنوب افريقيا باعتباره مبعوث الرئيس زوما للسلام في جنوب السودان بتفاصيل مساعي الإيقاد لتنشيط عملية السلام في جنوب السودان.
وقد كان اللقاء مع الدكتور رياك مشار مثمراً وايجابياً وتم الاتفاق خلاله على ضرورة واهمية الإسراع في تحقيق السلام في جنوب السودان .

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كتبه في يوم 6 أكتوبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الأخبار المحلية, منوّعات.

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