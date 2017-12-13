في جلسة لمجلس الأمن حول السودان, مصر تطلب ‘‘الجنائية الدولية‘‘ بحصانة رؤساء الدول

13 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

نيويورك- طلب المندوب المصري لدى الأمم المتحدة، عمرو عبداللطيف أبو العطا، من المحكمة الجنائية الدولية أن تحترم القانون الدولي، فيما يتعلق بالحصانة الممنوحة للمسؤولين رفيعي المستوى الذين يؤدون ولاياتهم.

وأعرب أبو العطا، في جلسة لمجلس الأمن حول السودان، عن أمله في أن لا تتخذ المحكمة أية تدابير لإحباط استقرار الدول الأفريقية وسيادتها.

وأشار السفير المصري إلى وجود موقف موحد للاتحاد الأفريقي بشأن الطريقة التي تعالج بها المحكمة الجنائية الدولية بعض القضايا الأفريقية، مضيفا أنه تم التأكيد على هذا الموقف في القرارات المتعاقبة التي تم اتخاذها خلال مؤتمرات القمة الإقليمية، بما في ذلك القرار 586 الصادر عن القمة الخامسة والعشرين.

وكالات

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