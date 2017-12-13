مصر تطلق سراح 300 سوداني احتجزتهم في شلاتين السودانية قبل 6 أشهر

13 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

أطلقت السلطات المصرية، الأربعاء، سراح ما يقترب من 300 سوداني، تم احتجزتهم في منطقة شلاتين السودانية قبل 6 أشهر، حسبما أفادت صحيفة “اليوم التالي” السودانية.

وقال قنصل السودان العام بالقاهرة عبد الحميد البشرى إن قرار الإفراج جاء بعد مباحثات بين الجانبين السوداني والمصري، في اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين التي عقدت في الخرطوم الشهر الماضي.

ونقلت “اليوم التالي عن البشرى قوله إن “القنصلية قادت مباحثات طويلة بهذا الشأن”، بدأت في 2 نوفمبر الماضي.

وأوضح الدبلوماسي السوداني أنه سيتم تسليم المفرج عنهم للسودان عند معبر قسطل، الواقع على الحدود مع مصر.

وحسب الصحيفة، طلبت السلطات المصرية استخراج وثائق سودانية للمحتجزين لترحيلهم إلى الخرطوم، إلا أن الجانب السوداني كان يرى أنهم سودانيون داخل الأراضي السودانية .

وكالات

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كتبه في يوم 13 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الأخبار المحلية, منوّعات.

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