أبرز عناوين الصحف السودانية الصادرة يوم الجمعة 6 سبتمبر 2017

6 أكتوبر 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الجمعة العناوين التالية :

آخر لحظة :-

– إغلاق (67) معبراً دائماً لحملة جمع السلاح .

– مسؤولون أمريكيون : ترمب سيعلن رفع العقوبات عن السودان اليوم .

– إجراء (100) عملية قلب مجانا للاطفال .

ألوان :-

– رفع العقوبات اليوم .

– وزير المالية : لانستبعد رفع الدعم .

– الرئاسة توجه بعدم اطلاق الرصاص في المناساب العامة .

– رقابة وادارة مشتركة بين السودان وتشاد على تجارة الحدود .

– ضوابط جديدة للمحافظة علي حظيرة الدندر.

الصحافة:-

– مسؤول أمريكي : رفع العقوبات عن السودان اليوم

.

– مجلس الوزراء يجيز موجهات موازنة 2018م

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إدارة مشتركة بين السودان وتشاد على تجارة الحدود .

الجنين%D

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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