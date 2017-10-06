أبرز عناوين الصحف السودانية الصادرة يوم الجمعة 6 سبتمبر 2017

أبرز عناوين الصحف السودانية الصادرة يوم الجمعة 6 سبتمبر 20176 أكتوبر 2017 | صحيفة السودان
الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الجمعة العناوين التالية :
آخر لحظة :-
– إغلاق (67) معبراً دائماً لحملة جمع السلاح .
– مسؤولون أمريكيون : ترمب سيعلن رفع العقوبات عن السودان اليوم .
– إجراء (100) عملية قلب مجانا للاطفال .
ألوان :-
– رفع العقوبات اليوم .
– وزير المالية : لانستبعد رفع الدعم .
– الرئاسة توجه بعدم اطلاق الرصاص في المناساب العامة .
– رقابة وادارة مشتركة بين السودان وتشاد على تجارة الحدود .
– ضوابط جديدة للمحافظة علي حظيرة الدندر.
الصحافة:-
– مسؤول أمريكي : رفع العقوبات عن السودان اليوم
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– مجلس الوزراء يجيز موجهات موازنة 2018م
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إدارة مشتركة بين السودان وتشاد على تجارة الحدود .
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