وزير رئاسة مجلس الوزراء يدعو إلى الاستفادة من فرص التدريب بالصين

13 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – دعا وزير رئاسة مجلس الوزراء السيد/ أحمد سعد عمر إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للسودانيين للتدريب بجمهورية الصين الشعبية وذلك بحكم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأن السودان يمثل بوابة الصين فى أفريقيا .

وأكد أهمية تحديد مسار التدريب وفقاً لحاجة البلاد وتبادل الخبرات والمعارف بين البلدين والاستفادة من التجربة الصينية التكنولوجية في ظل التعاون والعلاقات الطيبة بين الشعبين.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه ظهر اليوم سفير الصين لدى السودان السيد/ لي ليان خه، وتناول اللقاء سبل دعم العلاقات بين البلدين في المجالات كافة خاصة التدريب والنتائج التى خرجت بها زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصينى للبلاد.

من جانبه أعرب السفير الصينى عن إرتياحه لمستوى تنفيذ ما اتفق عليه إبان زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصينى للبلاد مبيناً أن جانب التدريب بين البلدين يمثل ركيزة مهمة فى دفع وتطوير العلاقات.

سونا

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