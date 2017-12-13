وزير رئاسة مجلس الوزراء يجدد حرص الدولة على تعزيز العلاقات مع تركيا

13 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – قال وزير رئاسة مجلس الوزراء السيد/ أحمد سعد عمر إن العلاقات السودانية التركية ضاربة الجذور مجدداً حرص السودان على تعزيزها .

واشار لدى لقائه سفير تركيا لدى السودان السيد/ عرفان نذير أوغلو إلى الفرص المتاحة لخلق شراكات فى كافة المجالات فضلاً عن تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات المطلوبة للدفع بالعلاقات بين البلدين نحو مزيد من التقدم والإزدهار.

وبحث اللقاء مشروعات التعاون القائمة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

سونا

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