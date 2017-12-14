البشير يلتقي اردوغان مطولاً و الأخير يزور السودان مصطحباً مائتين من رجال الأعمال

14 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

اسطنبول – عقد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية و نظيره التركي رجب طيب اردوغان لقاءاً مطولاً استمر زهاء الساعتين بالقصر الجمهوري في اسطنبول.

وأعلن الرئيس اردوغان خلال اللقاء زيارته للسودان في 24-25 من الشهر الجاري على رأس وفد كبير يضم اكثر من 200 من رجال الأعمال و الاقتصاديين يتم فيها تناول كثير من قضايا الاستثمار و الاقتصاد ومجالات التعاون المختلفة .

و جاء اللقاء عقب ختام أعمال للقمة الاسلامية و التي خاطبها كل من الرئييس اردوغان و الرئيس البشير و عبرا فيها عن موقف واحد ادانا فيه القرار الامريكي بشأن القدس.

ووصف وزير الدولة بالخارجية السفير حامد ممتاز اللقاء بأنه كان مثمرا و تناول فيه الرئيس البشير مع اخيه اردوغان العلاقات الثنائية والمسائل ذات الصلة بالتطورات في المنطقة الاسلامية.

كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية وازليتها واهتمامهما بأن تكون علاقة استراتيجية، كما بحثا التعاون المشترك في المجال الامني والسياسي والاقتصادي.

و قال ممتاز ان البلدين اكدا اهمية تعزيز التعاون بينهما و العمل المشترك في دفع الأزمات التي تواجه المنطقة.

ووصف وزير الدولة بوزارة الخارجية الزيارة المرتقبة لأردوغان للسودان بأنها تاريخية و مهمة.

سونا

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