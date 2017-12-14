هلال التبلدي ينتظر الفائز من بطلي بورندي وبوركينا فاسو وابراهومة يرحب بالقرعة

14 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – بعد إعفائه من اللعب في الدور التمهيدي من البطولة الكونفدرالية سينتظر هلال الأبيض ممثل السودان الثاني في البطولة الفائز من مباراتي النجم بطل بوركينا فاسو واولمبيك ستار البورندي في الدور الأول من المواجهة وسيلعب هلال التبلدي مباراته الأولى في هذا الدور خارج أرضه أحد أيام 9/10/11 مارس فيما ستقام المباراة الثانية بالأبيض أحد أيام 18/19/20 من مارس المقبل، من جهته رحب الكابتن ابراهيم حسين المدير الفني لهلال التبلدي بالقرعة وبإعفاء فريقه من اللعب في الدور التمهيدي مبيناً أن الظهور المميز لهلال التبلدي في النسخة الماضيه منحه حق الاعفاء من الدور التمهيدي لكن ابراهومة شدد على ضرورة أن ينفذ الفريق معسكراً إعدادياً ناجحاً في الفترة المقبلة حتى يستطيع تقديم أفضل العروض في مشاركته المقبلة بالبطولة الكونفدرالية.

الحدق

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 14 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الرياضة, الرياضة الإفريقية.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

حماية الاثار تحقق في الاعتداء على منطقة اثرية بالبحر الاحمر – محلية حلايب

حلايب – يتوجه تيم من مكتب آثار البحر الاحمر غداً الجمعة لمنطقة ادرهيب الاثرية بمحلية حلايب للتحقيق حول ما اثير…

14 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

أبرز عناوين الصحف الصادرة صباح بالخرطوم اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017

الخرطوم – أبرزت الصحف الصادرة صباح بالخرطوم اليوم الخميس 14-12-2017م العناوين التالية: الرأي العام : * البشير: العدو الصهيوني تجبر…

14 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

وزير الدولة بالمالية: إعفاء كافة مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي من الرسوم

الخرطوم -أكد وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن ضرار إعفاء كافة مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وجزء من قطاع…

14 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

البشير يلتقي اردوغان مطولاً و الأخير يزور السودان مصطحباً مائتين من رجال الأعمال

اسطنبول – عقد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية و نظيره التركي رجب طيب اردوغان لقاءاً مطولاً استمر زهاء الساعتين بالقصر…

14 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

وزير رئاسة مجلس الوزراء يجدد حرص الدولة على تعزيز العلاقات مع تركيا

الخرطوم – قال وزير رئاسة مجلس الوزراء السيد/ أحمد سعد عمر إن العلاقات السودانية التركية ضاربة الجذور مجدداً حرص السودان…

13 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

وزير رئاسة مجلس الوزراء يدعو إلى الاستفادة من فرص التدريب بالصين

الخرطوم – دعا وزير رئاسة مجلس الوزراء السيد/ أحمد سعد عمر إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للسودانيين للتدريب بجمهورية الصين…

13 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً

 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل