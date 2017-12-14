هلال التبلدي ينتظر الفائز من بطلي بورندي وبوركينا فاسو وابراهومة يرحب بالقرعة

14 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – بعد إعفائه من اللعب في الدور التمهيدي من البطولة الكونفدرالية سينتظر هلال الأبيض ممثل السودان الثاني في البطولة الفائز من مباراتي النجم بطل بوركينا فاسو واولمبيك ستار البورندي في الدور الأول من المواجهة وسيلعب هلال التبلدي مباراته الأولى في هذا الدور خارج أرضه أحد أيام 9/10/11 مارس فيما ستقام المباراة الثانية بالأبيض أحد أيام 18/19/20 من مارس المقبل، من جهته رحب الكابتن ابراهيم حسين المدير الفني لهلال التبلدي بالقرعة وبإعفاء فريقه من اللعب في الدور التمهيدي مبيناً أن الظهور المميز لهلال التبلدي في النسخة الماضيه منحه حق الاعفاء من الدور التمهيدي لكن ابراهومة شدد على ضرورة أن ينفذ الفريق معسكراً إعدادياً ناجحاً في الفترة المقبلة حتى يستطيع تقديم أفضل العروض في مشاركته المقبلة بالبطولة الكونفدرالية.

الحدق

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(لم يقيّم بعد)