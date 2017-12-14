مدرب المنتخب السوداني الجديد: لست ساحرا.. ولا أعد بشيء

14 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – قال الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش، المدير الفني الجديد لمنتخب السودان إنه ليس ساحرا حتى يعد بأي شي، لكن سيقدم كل خبراته التي اكتسبها خلال 20 سنة من العمل كمدرب بالأندية للخروج بالفريق من تصنيفه المتأخر.

وأشاد الكرواتي بعد نهاية إشرافه على أول حصة تدريبة خاضها مع المنتخب مساء الأربعاء بإستاد حليم شداد “بموهبة ومقدرات اللاعب السوداني”، شارحا في حديثه لوسائل الإعلام بحضور مراسل “” الظروف التي سيتعامل في سبيل إعداد المنتخب لبطولة أمم أفريقيا للاعبين المحلييم بالمغرب الشهر القادم.

وقال لوجاروشيتش بعد نهاية إشرافه على أول حصة تدريبة خاضها مع المنتخب مساء الأربعاء بإستاد حليمشداد “الشيء الذي أعرفه أن الله أعطى السودان مواهب ثرية ولاعبين يملكون الطاقة والمرونة والمهارة والسرعة”.

وأضاف: “نقاط الضعف الكبيرة في الكرة الأفريقية موجودة أيضا في الكرة السودانية، فنحن بحاجة لتطوير بسيط في عدة جوانب، هي التكتيك الفردي والتكتيك الجماعي والجانب المهاري وذلك بتطويع المهارة الفردية في اللعب الجماعي”.

وتابع “ما يسرني أنني وجدت نفسي مع لاعبين أصحاب جودة عالية، لكن الشيء الذي قلته لهم قبل بداية الحصة التدريبية، نحن يجب أن نعمل على تمثيل 40 مليون سوداني في المغرب تمثيلا جيدا وأننا بحاجة كذلك لأن نؤكد للعالم أن السودان ليس مكانه التصنيف رقم 160 أو 170 في الفيفا”.

وأضاف “هذا الترتيب المتأخر وحسب هدفي مع منتخب السودان في المستقبل أريده ينتقل إلى مراتب الخمسينات، فالشيء الطبيعي لبلد بهذا الحجم مثل السودان أن يكون في مراتب عالية.

وحول ما إذا كان الوقت سيسعفه لإعداد المنتخب بشكل مثالي في ظل أن لاعبيه خرجوا للتو من مسابقات الموسم المنقضي ويعاني بعضهم من الإجهاد والإصابات، قال “نحن يجب أن نتعامل بما هو متاح أمامنا، فهناك مسابقات دوري تنتهي مبكرا وهناك أخرى تنتهي متأخرة في خلال السنة، فقط يجب أن نعرف كيف نتعامل مع ذلك الوضع”.

واضاف “نحن متأكدون من أن اللاعبين مرهقين من الدوري الطويل في موسم 2017، ولعبوا كثير من المباريات، وهناك بعض الإصابات، ونعمل على إعادتهم إلى الوضع الذي كانوا عليه، وفي نهاية المطاف يجب أن نضخ الطاقة والقوة في جسدهم، ليقدموا لنا أداء جيدا”.

وحول اختيارات اللاعبين الذي وجدهم في أول تدريب أجراه اليوم قال “اللاعبون فعليا تم اختيارهم قبل وصولي عن طريق جهازي الفني المعاون، وسوف نعمل معهم جميعا لنختار أفضلهم في النهاية، وكنت بحاجة للوقوف على الاختيارات، ولكنني بعد التدريب تأكدت من جودة اللاعبين”.

وزاد “لا نستطيع أن نعد بشيء فأنا لست بساحر بل مدرب فقط، ولا بد أن أعمل ولكنني لا أعد بأي شيء، وسوف أقدم أفضل ما عندي مع اللاعبين لأجل أن يرسموا بسمة في وجوه الشعب السوداني”.

وحول أول تجربة عمل بالمنتخبات الوطنية والتي بدأت بالمنتخب السوداني قال “بعد 20 سنة من العمل كمدير فني بالأندية، تراكمت خبراتي، فكان لابد أن يأتي قرار أن أنتقل للعمل بالمنتخبات وسوف أستخدم كل خبراتي وتعليمي الذي خرجت به من عملي كمدرب سابق للأندية للانتقال بها إلى مرحلة أعلى”.

وختم “أود أن أشكر اتحاد الكرة السوداني على اختياره لي، وما أتمناه خاصة من الإعلام أن يساندنا حتى نستطيع أن نوفر المجهود الذي يقوم به الإعلام، لننجح في مهمتنا”.

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