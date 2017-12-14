أبرز عناوين الصحف الصادرة صباح بالخرطوم اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017

14 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت الصحف الصادرة صباح بالخرطوم اليوم الخميس 14-12-2017م العناوين التالية:

الرأي العام :

* البشير: العدو الصهيوني تجبر وقرار ترمب استفزاز للمسلمين

* البرلمان يلغي حج قطاع المؤسسات ويوجه الأمراء باعادة الأموال المستلفة

* حجز (7) اطنان من الأدوية في ضبطية مصنع عشوائي

* مندوب السودان : الجنائية تجهل مهمتها وممارستها حافلة بالفساد

الصيحة :

*قمة “إسطنبول” تعلن مواجهة قرار ترامب

* مفتل وإصابة “370” شخصاً في اشتباكات بجنوب السودان

* إحباط محاولة تهريب لآثار بمطار الخرطوم

* “الري” و”الزراعة” تقران بوجود مشكلات في انسياب المياه بمشروع الجزيرة

المجهر السياسي:

* “غندور” : أمريكا لم تفرض علينا ترشيح “البشير” وليس من حقها

* وزيرة الاتصالات : لا تنصت على المكالمات وحجبنا موقع ( سودانيين ملحدين)

*القمة الاسلامية في اسطنبول تدعو دول العالم للاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين

المستقلة:

* بكري : معاش الناس (لمبة حمراء تولع وجرس يضرب)

* الفاضل الجبوري : لوشي لودعت لمظاهرة الحكومة بتسقط بكرة

* البرلمان يقصي الهيئة ويسند الحج للوكالات

* القمة الاسلامية باسطنبول تعلن رفضها وادانتها لفرار ترامب

اليوم التالي:

* البرلمان يلغي حج المؤوسسات ويأمر باسترداد الأموال من الأمراء

* مبارك الفاضل : ” لا أخشى معارضي التطبيع والأعمار بيد الله”

* غندور : أمريكا لم تطلب عدم ترشح البشير للانتخابات

الصحافة:

* في جلسة عاصفة البرلمان يلغي حج قطاع المؤسسات

* بكري : استدراكات على البرنامج الخماسي

* القمة الاسلامية تدعو للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس

* بكري : لانستطيع توظيف جميع الخريجين بالقطاع الحكومي

الوطن:

* البرلمان يلغي “حج المؤسسات” ويطالب الدولة بالخروج من خدماته

* بياطرة : الألبان ملوثة والمطاعم لا تلتزم بالمواصفات

* القمة الاسلامية : قرار ترمب بشأن القدس يغذي الأرهاب

* الملك سلمان : عزمنا على مواجهة الفساد بعدم وحزم

آخر لحظة:

* في جلسة عاصفة .. البرلمان يلغي حج المؤسسات

* البشير : القرار الأمريكي استفز الأمة الاسلامية

* برلمانيون يتهمون وزارة الاتصالات بالتجسس على المواطنين

* القمة الاسلامية ترفض القرار الأمريكي وتصفه بغير القانوني

ألوان:

*(الشعبي) : ” يجب تنفيذ مخرجات الحوار وإلا نحن ما مربوطين بجنزير

* الملك سلمان والسيسي يغيبان عن قمة القدس بتركيا

* الماء والميزانية تحول دون تأهيل المسرح القومي

* القائم بالأعمال الأمريكي : الوقت حان للسلام وعلى الأطراف اغتنام الفرصة

السوداني:

* مباحثات “مغلقة ومطولة” بين البشير وأردوغان باسطنبول

* مبارك ينفي التصريح بشأن التطبيع مع اسرائيل و(السوداني) تنشر التسجيل

* إلغاء حج المؤسسات

* برلماني يتهم الاتصالات بالتصنت على المكالمات والوزارة تنفي

التيار:

* تفاقم قضية حليب الأطفال القاتل .. والمواصفات تشكل “خلية أزمة”

* ظهور لائحة اتهامات جديدة ضد ” المقدم عبد الله”

* شبح الفشل يحيط بمفاوضات أديس ومشار يعلن المقاطعة

* في جلسة مثيرة .. البرلمان يوقف نهائياً حج المؤسسات

الأهرام اليوم:

* البرلمان يلغي حج المؤسسات ويطالب الوزارة بالانسحاب لصالح وكالات السفر

* أعضاء مجلس الأمن ينتقدون تقرير مدعية ( الجنائية) حول قضية دارفور

*مندوب السودان يتهم الجنائية بممارسة التمييز السياسي ضد البلاد

الايام:

*(واشنطن) : الوقت حان لتحقيق السلام بالسودان

*الحزب الشيوعي يحذر من تصفية المؤسسات الصحية الحكومية

* ضبط (23) الف قندول حشيش بشمال دارفور

* تشكيل (5) لجان لتنسيق العمل الإنساني بجنوب كردفان

الوفاق:

*المالية تعلن إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي من الرسوم

*خطابات ضمان بـ 30 مليار لتمويل الانفاق التنموي العام 2017م

*بحضور البشير ..القمة الإسلامية ترفض قرار ترمب حول القدس

*وزير السياحة : إجراءات لحماية الحياة البرية

أخبار اليوم :

* قمة اسطنبول الإسلامية ترفض وتدين قرار ترمب بإسرائيلية القدس

* البشير يلتقي اردوغان مطولاً والأخير يزور السودان مصطحباً مائتين من رجال الأعمال

* ضبط 7 أطنان من الأدوية ومستحضرات التجميل المخالفة في اكبر مصتع للأدوية بالخرطوم

الانتباهة:

* البشير يطالب الدول الإسلامية بموقف أقوى ضد قرار ترمب

* إلغاء حج المؤسسات وإلزام الوزارة بالخروج من خدمة الحجيج

القوات المسلحة :

*بحضور البشير .. القمة الاسلامية ترفض القرار الامريكي .

* وزير الدفاع يلتقي والي جنوب كردفان

* السودان يدعم مبادرات تطوير القدرات العربية لمكافحة الألغام

* إعفاء كافة مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي من الرسوم

سونا

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