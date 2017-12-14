أبرز عناوين الصحف الصادرة صباح بالخرطوم اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017

14 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت الصحف الصادرة صباح بالخرطوم اليوم الخميس 14-12-2017م العناوين التالية:

الرأي العام :
* البشير: العدو الصهيوني تجبر وقرار ترمب استفزاز للمسلمين
* البرلمان يلغي حج قطاع المؤسسات ويوجه الأمراء باعادة الأموال المستلفة
* حجز (7) اطنان من الأدوية في ضبطية مصنع عشوائي
* مندوب السودان : الجنائية تجهل مهمتها وممارستها حافلة بالفساد

الصيحة :
*قمة “إسطنبول” تعلن مواجهة قرار ترامب
* مفتل وإصابة “370” شخصاً في اشتباكات بجنوب السودان
* إحباط محاولة تهريب لآثار بمطار الخرطوم
* “الري” و”الزراعة” تقران بوجود مشكلات في انسياب المياه بمشروع الجزيرة
المجهر السياسي:
* “غندور” : أمريكا لم تفرض علينا ترشيح “البشير” وليس من حقها
* وزيرة الاتصالات : لا تنصت على المكالمات وحجبنا موقع ( سودانيين ملحدين)
*القمة الاسلامية في اسطنبول تدعو دول العالم للاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين
المستقلة:
* بكري : معاش الناس (لمبة حمراء تولع وجرس يضرب)
* الفاضل الجبوري : لوشي لودعت لمظاهرة الحكومة بتسقط بكرة
* البرلمان يقصي الهيئة ويسند الحج للوكالات
* القمة الاسلامية باسطنبول تعلن رفضها وادانتها لفرار ترامب
اليوم التالي:
* البرلمان يلغي حج المؤوسسات ويأمر باسترداد الأموال من الأمراء
* مبارك الفاضل : ” لا أخشى معارضي التطبيع والأعمار بيد الله”
* غندور : أمريكا لم تطلب عدم ترشح البشير للانتخابات
الصحافة:
* في جلسة عاصفة البرلمان يلغي حج قطاع المؤسسات
* بكري : استدراكات على البرنامج الخماسي
* القمة الاسلامية تدعو للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس
* بكري : لانستطيع توظيف جميع الخريجين بالقطاع الحكومي
الوطن:
* البرلمان يلغي “حج المؤسسات” ويطالب الدولة بالخروج من خدماته
* بياطرة : الألبان ملوثة والمطاعم لا تلتزم بالمواصفات
* القمة الاسلامية : قرار ترمب بشأن القدس يغذي الأرهاب
* الملك سلمان : عزمنا على مواجهة الفساد بعدم وحزم
آخر لحظة:
* في جلسة عاصفة .. البرلمان يلغي حج المؤسسات
* البشير : القرار الأمريكي استفز الأمة الاسلامية
* برلمانيون يتهمون وزارة الاتصالات بالتجسس على المواطنين
* القمة الاسلامية ترفض القرار الأمريكي وتصفه بغير القانوني
ألوان:
*(الشعبي) : ” يجب تنفيذ مخرجات الحوار وإلا نحن ما مربوطين بجنزير
* الملك سلمان والسيسي يغيبان عن قمة القدس بتركيا
* الماء والميزانية تحول دون تأهيل المسرح القومي
* القائم بالأعمال الأمريكي : الوقت حان للسلام وعلى الأطراف اغتنام الفرصة
السوداني:
* مباحثات “مغلقة ومطولة” بين البشير وأردوغان باسطنبول
* مبارك ينفي التصريح بشأن التطبيع مع اسرائيل و(السوداني) تنشر التسجيل
* إلغاء حج المؤسسات
* برلماني يتهم الاتصالات بالتصنت على المكالمات والوزارة تنفي
التيار:
* تفاقم قضية حليب الأطفال القاتل .. والمواصفات تشكل “خلية أزمة”
* ظهور لائحة اتهامات جديدة ضد ” المقدم عبد الله”
* شبح الفشل يحيط بمفاوضات أديس ومشار يعلن المقاطعة
* في جلسة مثيرة .. البرلمان يوقف نهائياً حج المؤسسات
الأهرام اليوم:
* البرلمان يلغي حج المؤسسات ويطالب الوزارة بالانسحاب لصالح وكالات السفر
* أعضاء مجلس الأمن ينتقدون تقرير مدعية ( الجنائية) حول قضية دارفور
*مندوب السودان يتهم الجنائية بممارسة التمييز السياسي ضد البلاد

الايام:
*(واشنطن) : الوقت حان لتحقيق السلام بالسودان
*الحزب الشيوعي يحذر من تصفية المؤسسات الصحية الحكومية
* ضبط (23) الف قندول حشيش بشمال دارفور
* تشكيل (5) لجان لتنسيق العمل الإنساني بجنوب كردفان

الوفاق:
*المالية تعلن إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي من الرسوم
*خطابات ضمان بـ 30 مليار لتمويل الانفاق التنموي العام 2017م
*بحضور البشير ..القمة الإسلامية ترفض قرار ترمب حول القدس
*وزير السياحة : إجراءات لحماية الحياة البرية
أخبار اليوم :
* قمة اسطنبول الإسلامية ترفض وتدين قرار ترمب بإسرائيلية القدس
* البشير يلتقي اردوغان مطولاً والأخير يزور السودان مصطحباً مائتين من رجال الأعمال
* ضبط 7 أطنان من الأدوية ومستحضرات التجميل المخالفة في اكبر مصتع للأدوية بالخرطوم
الانتباهة:
* البشير يطالب الدول الإسلامية بموقف أقوى ضد قرار ترمب
* إلغاء حج المؤسسات وإلزام الوزارة بالخروج من خدمة الحجيج
القوات المسلحة :
*بحضور البشير .. القمة الاسلامية ترفض القرار الامريكي .
* وزير الدفاع يلتقي والي جنوب كردفان
* السودان يدعم مبادرات تطوير القدرات العربية لمكافحة الألغام
* إعفاء كافة مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي من الرسوم

سونا

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كتبه في يوم 14 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, منوّعات.

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