قرعة أبطال افريقيا تضع الهلال والمريخ في مواجهات سهلة

14 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

المريخ حامل لقب النسخة الماضية والهلال حل وصيفاَ

الخرطوم – قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم ” كاف” اعفاء ممثلي السودان في بطولة الكونفدرالية هلال الابيض وأهلي شندي من الدور التمهيدي ، فيما سيبدا الهلال والمريخ منافسة الابطال من ذات الدور.

وتم سحب قرعة البطولات الافريقية بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور ممثلين عن الأندية المشاركة.

وسيخوض الهلال مباراته الاولي أمام ليسكر بطل ليبيريا وسيقام لقاء الذهاب على ملعب انتونيتي بمونروفيا والإياب علي ملعب الهلال بامدرمان.

وفي حال تأهله إلى دور ال 32 سيلتقى مع الغالب من ليبردس الكنغولى وبورت دى ليمو توجو.

اما المريخ سيلعب أمام توين شيب بطل بتسوانا ويقام لقاء الذهاب في قابروني والإياب علي ملعب المريخ بامدرمان.

وسيواجه المريخ إذا تأهل إلى دور ال 32 الغالب من الشباب التنزاني وست لويس السيشلي.

اما في بطولة الكونفدرالية فينتظر هلال الأبيض الفائز من اولمبيك استار بطل بورندي والنجم بطل بوركينا فاسو، بينما ينتظر أهلي شندي الفائز من تاندا ساحل العاج ولامونيشا الكنغو.

واعتمد الاتحاد الافريقي تواريخ جديدة للعب بطولاته لتتوأم مع البطولات الأوروبية لتبدأ مباريات الدوري التمهيدي في فبراير المقبل.

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كتبه في يوم 14 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الرياضة, الرياضة الإفريقية.

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