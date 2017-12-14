حماية الاثار تحقق في الاعتداء على منطقة اثرية بالبحر الاحمر – محلية حلايب

14 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

حلايب – يتوجه تيم من مكتب آثار البحر الاحمر غداً الجمعة لمنطقة ادرهيب الاثرية بمحلية حلايب للتحقيق حول ما اثير من اعتداءات على الأثار هناك وطلبت الهيئة في خطابها من شرطة السياحة الولائية توفير الحماية لمنسوبيها الى حين إنهاء مهامهم .

كما اشارت مدير المكتب الفرعي الدكتورة بلسم عبد الحميد في مكاتباتها التي تلقت (التغيير) نسخة منها عن تلقيهم شكاوى من الاهالي بتخريب بعض المواقع الاثرية من شركة (ابو رشريش) ويجري التحقيق بناء على توجيهات مدير عام الاثار والمتاحف العامة .

الجدير بالذكر ان مناطق التعدين بشرقي السودان تشهد صراعات بسبب سياسات الشركة السودانية للتعدين التي تسمح بالعمل لمعدنين بشكل غير قانوني مما يعتبره الاهالي تلاعبا في حقوقهم .

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