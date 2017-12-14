الأمم المتحدة: مقتل تسعة عمال إغاثة في جنوب السودان

14 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان وأكبر مدينة فيها

جوبا ـ أعلنت الأمم المتحدة أن تسعة من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية قتلوا في جنوب السودان في نوفمبر الماضي فقط وأن ستة منهم لقوا مصرعهم في ولايات جونقلي وشرق الاستوائية والبحيرات.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير له يوم الأربعاء إن “حوادث العنف التي أدى بعضها الى وفاة عمال الإغاثة، عطلت بشكل كبير عمليات المساعدات ما أدى الى تعليق أنشطة الاستجابة في مواقع متعددة”.

وأجبر أكثر من ثلاثة ملايين من أبناء جنوب السودان على الفرار من ديارهم منذ اندلاع الصراع بالدولة الوليدة في ديسمبر 2013.

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما يقرب من نصف سكان جنوب السودان البالغ عددهم 12 مليون نسمة يعانون من الجوع، بما في ذلك نحو 1.7 مليون شخص على حافة المجاعة.

وقالت الأمم المتحدة إن “القتال أجبر على نقل ما لا يقل عن 47 من عمال الإغاثة في ست حوادث في شرق الاستوائية وجونقلي والوحدة”.

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فقد تم الإبلاغ عن 103 حادثة منع وصول المساعدات الإنسانية في نوفمبر، مقارنة بـ 116 حادثة في أكتوبر.

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي يوم الأربعاء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب جميع الأطراف لتسوية النزاع في جنوب السودان ووضع حد لتفاقم الأزمة الإنسانية وأكبر كارثة لاجئين في أفريقيا.

وقالت المفوضية العليا للاجئين إن النزاع قد خلق أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا وسط تقديرات بأن عدد اللاجئين قد يتجاوز 3 ملايين بحلول ديسمبر 2018.

سودانتربيون

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كتبه في يوم 14 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية.

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