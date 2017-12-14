وزير الدفاع يلتقي بوفدٍ من المخابرات المصرية

14 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أكد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع ، على أهمية التواصل والتنسيق بين هيئة الاستخبارات العسكرية بالقوات المسلحة السودانية، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالقوات المسلحة المصرية ، وبناء الشراكات ، وتعزيز التفاهمات في القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين الشقيقين .

جاء ذلك لدى استقباله ظهر اليوم اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالقوات المسلحة المصرية ، الذي وصل إلي البــلاد علـــى رأس وفــد عسكــري للمشــاركة في المشـــــــروع التدريبي ( وادي النيل 3) ، الذي جرت فعالياته خلال الأسبوع المنصرم بمعهد الاستخبارات بالخرطوم .

تجدر الإشارة إلى أن مشروع وادي النيل هو مشروع تدريبي مشترك بين السودان ومصر ، يقام سنوياً بالتتابع في البلدين يشارك فيه خبراء عسكريون ومحللون استراتيجيون ، ويناقش عدداً من القضايا الاستراتيجية ذات التأثير على البلدين ، وإعمال التحليل الاستراتيجي عليها ، ومن ثم اقتراح التدابير والاجراءات المطلوبة تجاهها بما يحقق المصالح العليا للسودان ومصر .

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