وفد الشركات الأمريكية يسجل زيارة لشركة دال الغذائية

14 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

Dal Group

الخرطوم – سجل وفد الشركات الأمريكية زيارة لشركة دال الغذائية، وكان في استقبالهم معتصم داؤود عبد اللطيف، وعدد من مديري وقادة الشركة، حيث وقف الوفد الأمريكي على عمليات طحن القمح وإنتاج الدقيق في مطاحن سيقا للغالل، وتعرفوا على أحدث أنواع التكنلوجيا المستخدمة.
كما قام الوفد بزيارة لمصنع دال للأعلاف؛ حيث نظم لهم القائمون على المصنع معرضا تم فيه استعراض أنواع الأعلاف المختلفة التي تتناولها الحيوانات؛ وكيفية خلطها ونسب التركيز فيها. وبعد ذلك توجه الوفد الى مصنع دال للألبان، ووقف على مصنع التجفيف الرذاذي لتجفيف وسحن الصمغ العربي والذي يعتبر الأكبر على مستوى البلاد، إضافة لتجفيف اللبن وتحويله للبن بدرة كأول مصنع في السودان في مبادرة اقتصادية تسهم في تقليل الاستيراد وتقليل الضغط على العملات الصعبة.
كما وقفوا على تجربة مصنع دال لأللبان كأكبر مصنع في المنطقة وتتبعوا دورة اللبن ومشتقاته المختلفة منذ قدومها في شكل ألبان من مراكز التجميع وحتى تجهيز اللبن ومشتقاته للاستهلاك اليومي.
واختتم الوفد زيارته لمزارع دال في العيلفون واستمع الى شرح وافٍ للتكنلوجيا المستخدمة في التعامل مع الأبقار وعمليات الزراعة والتعرف على مشروعات دال المختلفة وكيفية تطبيق نموذج التكامل الزراعي الصناعي .

سونا

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كتبه في يوم 14 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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