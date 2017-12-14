الخارجية تثمن موقف الأردن الرافض لقرار المحكمة الجنائية الدولية

14 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – ثمنت وزارة الخارجية موقف حكومة الأردن الرافض لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إحالة ما اسمته بعدم تعاون الأردن في استقبالها لفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير لدى انعقاد القمة العربية الأخيرة في الأردن لمجلس الأمن الدولي .

وقالت الخارجية – فى بيان لها – إن استقبال و ترحيب دول العالم الأطراف منها وغير الأطراف في ميثاق روما، في المناسبات الثنائية والإقليمية بفخامة رئيس الجمهورية أمر يعكس احترام تلك الدول ورعايتها لما استقر من الأعراف الدولية وما رسخ من مبادئ القانون الدولي الراعية لحصانة وأدوار رؤساء الدول في تعزيز علاقات التعاون بين مختلف دول وشعوب العالم .

وفيما يلي تورد سونا نص البيان :-

تثمن وزارة الخارجية موقف حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الرافض لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إحالة ما أسمته بعدم تعاون الأردن في استقبالها لفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير لدى انعقاد القمة العربية الأخيرة في الأردن لمجلس الأمن الدولي .

إن استقبال و ترحيب دول العالم الأطراف منها وغير الأطراف في ميثاق روما ، في المناسبات الثنائية و الإقليمية بفخامة رئيس جمهورية السودان أمر يعكس احترام تلك الدول ورعايتها لما استقر من الأعراف الدولية، وما رسخ من مبادئ القانون الدولي الراعية لحصانة وأدوار رؤساء الدول في تعزيز علاقات التعاون بين مختلف دول وشعوب العالم ، وإننا ننظر الى استهداف السيد رئيس الجمهورية بمثل هذه الذرائع بأنه استهداف للاستقرار السياسي والأمني بالبلاد، ويؤكد سلامة رؤية القادة الأفارقة الرافض لنهج المحكمة الانتقائي وسعيها لتنفيذ أجندة سياسية تحمل أطماعاً ومصالح ذاتية على حساب أمن واستقرار وسلام دول القارة .

كما تؤكد الوزارة على مضي السودان قدما في مواصلة تعاونه مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق السلام النهائي في دارفور و جنوب كردفان والنيل الأزرق، بما يدعم مسيرة الوفاق الوطني والتنمية الشاملة المستدامة ، ويعزز دور السودان في تحقيق السلم والأمن الدوليين .

سونا

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