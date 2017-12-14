وزير الزراعة يعلن عن إعادة المدارس الفلاحية

14 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعلن الدكتور عبد اللطيف عجيمى وزير الزراعة والغابات إعادة المدارس الفلاحية خاصة مدارس فلاحة البساتين لتخرج طلابا متخصصين في عمليات فلاحة الحقول الزراعية .
وأوضح (لسونا) أن إعادة وتأهيل المدارس الفلاحية القصد منها مساهمة الطلاب في تطوير القطاع البستاني باعتبارها محاصيل عالية القيمة قائلاً إن المدارس سابقاً كان لها دورا فعّالا في تطوير الزراعة بالبلاد الأمر الذي يتطلب منا إعادة سيرتها الاولى،لافتاً بأن خريجي الجامعات الزراعية غير ملمين بالأوضاع الزراعية ومعرفة متطلبات الحقول الزراعية مما أدى إلى الرغبة في إعادة هذه المدارس على أن تخرج سنوياً مائة طالب كمرحلة أولى .
وكشف الوزير عن قيام معهد الدراسات الوقائية للكادر الوسيط من أجل تدريب طلاب المدارس الزراعية للمساهمة في تطوير الزراعة، مشيراً إلى أن اغلب خريجي كلية الزراعة محتاجين إلى تدريب وتأهيل في الجانب الحقلى داعيا خريجى الزراعة ان يتواجدوا فى المناطق الزراعية وممارسة تخصصاتهم على
الواقع .

سونا

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كتبه في يوم 14 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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