أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 14 ديسمبر 2017

15 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 14 ديسمبر 2017م .

الدولار الأمريكي : 25.70جنيه

الريال السعودي : 6.85جنيه

اليورو : 30.06جنيه

الدرهم الإماراتي : 7.00جنيه

الريال القطري : 7.01 جنيه

الجنيه الإسترليني : 34.43جنيه

الجنيه المصري : 1.45جنيه

عن النيلين

ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .

صحيفة السودان



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