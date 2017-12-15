محلية شندي تكمل استعداداتها لانطلاقة الموسم السياحي في التاسع عشر من الشهر الجاري

15 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

شندي – أعلنت الأستاذة كوثر الخطيب مدير إدارة السياحة بمحلية شندي عن اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لانطلاقة الموسم السياحي التسويقي التثقيفي الترفيهي في الفترة من التاسع عشر من ديسمبر الجاري وحتى الثالث من يناير المقبل بكورنيش النيل بشندي .
واوضحت (لسونا) أن ادارتها اكملت التنظيم والترتيب لانطلاقة الموسم السياحي والذي يجيء بإشراف معتمد محلية شندي ورعاية وزير السياحة والاستثمار والصناعة بولاية نهر النيل بالشراكة مع ادارة كورنيش النيل بشندي ، مشيرة لمشاركة العديد من الشركات والمصانع والافراد في المعارض والرعاية، مؤكدة اهمية الموسم في جانب الترفية والتسويق وعكس النشاط الثقافي للمؤسسات المختلفة.

سونا

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كتبه في يوم 15 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد, منوّعات.

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الأخبار المحلية

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