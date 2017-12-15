بعثة طبية صينية تصل النيل الازرق

15 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الدمازين – اكد د.فتحي عمر ادريس مدير عام مستشفي الصداقة الصيني وصول البعثة الطبية الصينية برئاسة المستر جاك وبمعيتهم اجهزة ومعدات طبية متكاملة في مجالات الاشعة المغنطيسية الحديثة والعادية بمواصفات عالمية تكون اضافة جديدة لمستشفي الصداقة وتضم البعثة اختصاصي الجهاز الهضمي والعظام والباطنية والتخدير بالاضافة لعلاج الوخز بالابر .
واشاد د. فتحي بالعلاقات السودانية الصينية والمكاسب التي حققتها للشعبين ودعا كافة المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها البعثة خلال فترة تواجدها بالولاية مشيرا الي ان الخدمة متاحة لمشتركي التامين الصحي وعبر العيادة المحولة برسوم رمزية.
من جانب اخر اكد د. مصطفي اسامة رئيس قسم الاسنان بمستشفى الصداقة وصول معدات جديدة في مجال طب وجراحة الفم. والاسنان وناشد وزارة الصحة بالولاية بضرورة توفير الاخصائين للعمل بالقسم .

سونا

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كتبه في يوم 15 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الصحة.

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