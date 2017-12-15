اتفاق مع مصر على معاملة المرضى السودانيين مثل معاملة المرضى المصريين

15 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

ناقش الاجتماع المشترك بين وفد النقابة العامة للمهن الطبية والصحية الزائر للقاهرة, ونظيرتها المصرية بمستشفى العجوزة بمصر, أوجه التعاون وكيفية تنفيذ البرتوكول الذي وقع بين النقابتين في السودان في أواخر العام الماضي,

والذي يقضي بتسهيل ومعالجة المرضى القادمين من السودان عبر بوابة النقابة.

وأكد المسؤولون بالمستشفى، التعاون والاستعداد لتنفيذ بنود البرتوكول وأن يعامل المرضى السودانيون مثل معاملة المرضى المصريين.

وقال رئيس النقابة رئيس الوفد ياسر أحمد إبراهيم لـ(الأحداث نيوز), إن تأكيد الجانب المصري يعتبر مكسباً كبيراً وتقدماً ملحوظاً في تفعيل البرتوكول. لافتاً إلى تسلمهم قائمة بأسعار ورسوم الخدمات والعمليات الجراحية لكل التخصصات.

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