أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأحد 17-12-2017

17 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأحد العناوين التالية:-

المجهر السياسي:-
* (فيفا) يفتح تحقيقاً في رفع جماهير الهلال صورة “هتلر” في نهائي الممتاز .
* بدء محاكمة تاجر عطور قتل أجنبية وحاول الانتحار في بورتسودان.
* مجلس الوزراء يجيز غدا الموازنة العامة ويودعها البرلمان بعد غد .
* لجنة قانونية رئاسية توقف رسوم خدمات الحج والعمرة .

الجريدة:-
* تحذير من كارثة لتوقف التغذية بأدوية الأمراض المزمنة والمنقذة للحياة .
* معتمد الضعين : (16) حالة وفاة بسبب تعاطي مادة (اسبيرت) .
* يوسف الكودة : لا استحالة في خلق علاقة مع اسرائيل.

الصيحة:-
* الرئاسة توقف تحصيل رسوم تأشيرة وخدمات الحج والعمرة .
* “المعادن” تعرض “119” مربعاً للذهب على شركات بريطانية .
* ضبط ” 1700″ قطعة سلاح مخبأة داخل خزان مياه بجنوب دارفور.

المستقلة:-
* البرلمان يحذر من كارثة في قطاع الدواء.
* فيفا يطالب الاتحاد السوداني بمده بشريط (تيفو) هتلر .
* حمى التحالفات للانتخابات القادمة تشتعل بالبرلمان .
* قيادات: جهات تعمدت نشر الفتنه بين الحكومة والحركات المسلحة.

اليوم التالي:-
* عمر الدقير: المعارضة أصبحت ظاهرة صوتية “فالحة” في الشعارات .
* زيادة الدولار الجمركي من “6.9” إلى “18” جنيهاً اعتباراً من يناير .
* إلغاء رسوم وكالات السفر وخدمات الحجاج والمعتمرين .
*آلية لإحكام انسياب العون الدولي للسودان .

ألوان:-
* البشير يدعو الأحزاب لإدارة حوارات فكرية .
* قرار بإيقاف رسوم خدمات الحج والعمرة البالغ قدرها (200) جنيه.
* فلكي : الجمعة القادم سيشهد تساقط شهب (الدبيات) في الفضاء .
* د. الجميعابي يحذر من تأخر فصل السلم التعليمي

الرأي العام:-
* إسقاط رسوم غير قانونية مفروضة على الحجاج والمعتمرين .
* الخارجية تطرح وظائف دبلوماسية وتضع معايير مشددة للاستيعاب .
* ضبط (1700) قطعة سلاح مخبأة داخل خزان مياه بجنوب دارفور .
* فك حظر التمويل العقاري للمغتربين اليوم .

آخر لحظة:-
* تشريعي الخرطوم : لا إلغاء لقانون النظام العام.
* البرلمان يحذر من توقف النظام الصحي بالبلاد .
* إلغاء رسوم غير قانونية على الحجاج والمعتمرين .
* البشير يدعو القوى السياسية لإسهام في الحوارات الفكرية .

السوداني:-
* تأجيل اجتماع شورى المؤتمر الوطني لأجل غير مسمى .
* أكبر تجار العملة يسلم نفسه للسلطات بعد حجز أرصدته وحظره من السفر .
* تحالف برلماني جديد يتولى التحقيق حول بيع أصول مشروع الجزيرة .

الوفاق:-
* معاش الناس والإنتاج أولويات الموازنة وشركات بريطانية تتلقى عروض تعدينية.
* كبر: إجتماع الشورى القومي للوطني يعقد خلال الشهر الجاري .
* قطاع الإعلام يجيز خطط الأمانات والدوائر والهياكل .

الأيام:-
* المالية : معاش الناس أولوية موازنة العام المقبل.
* مزارعون بمشروع الجزيرة يحتجون على إغلاق قنوات ري.
* الفيفا يطالب الاتحاد بفيديوهات وصور هتلر في مدرجات نادي الهلال.
* الخارجيه ترتب لافتتاح عدد من سفاراتها بأفريقيا مطلع العام.
* عرض (119) مربعا للتعدين عن الذهب على شركات بريطانية.

الوطن:-
* غلاء طاحن بالأسواق ومخاوف من تناقص حصة الدقيق .
* البشير : البلاد تمر بمرحلة انعتاق حقيقي لصناعة النهضة.
* السلطات تسحب كميات الحليب الملوث من الأسواق.
* مصرع تاحر بعيار ناري في سوق كسلا.

الأهرام اليوم:-
* الأجهزة الأمنية تضبط أسلحة ثقيلة مخبأة داخل خزان مياه بجنوب دارفور.
* إلغاء رسوم غير قانونية على الحجاج والمعتمرين .
* تحالف جديد بالبرلمان بإسم مجموعة إصلاح الدولة .
* الوطني والشيوعي الصيني يجريان مباحثات مشتركة بالخرطوم.

الصحافة:-
* الحكومة تطرح (119) مربع تعدين للشركات البريطانية.
* المالية : معاش الناس وزيادة الإنتاج أولوية موازنة 2018م.
* التهامي : “20” ألف طبيب سوداني خارج البلاد.
* تفكيك ثلاث شبكات تعمل في تهريب المخدرات.

التيار:-
* مخلصون يتوقفون عن تصدير البرسيم بسبب ندرة الحاويات في الميناء .
* وزير الدولة بالمالية لـ(التيار) : صندوق النقد لم يطلب منا تغيير السياسة الاقتصادية.
* البرلمان: المركزي لم يلتزم بالتوجيهات بتوفير الدولار للدواء.

الانتباهة:-
* البرلمان يحذر من كارثة دوائية .
* القبض على تجار عملة جدد .
* إلغاء رسوم مخالفة على الحجاج والمعتمرين.
* هجوم عنيف لقوات سلفاكير وقطاع الشمال على قاعدة مشار بـ (كولا).

سونا

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 17 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, منوّعات.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العناوين التالية:- الرأي العام :- * المالية : استمرار دعم الجازولين…

19 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

المعادن: الوزارة ترفد الموازنة العامة بترليون جنيه سنوياً بخلاف العملات الصعبة

الخرطوم – كشف وزير المعادن هاشم علي سالم ان انتاج الذهب في الثلاث سنوات الاخيرة بلغ اكثر 270 طناً بقيمة…

19 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

ازدياد كبير في حالات الإصابة بالسرطان في السودان

الخرطوم – طالب مدير مركز الخرطوم للعلاج بالأشعة والطب النووي، خاطر يوسف، مراكز الدراسات العلمية المتخصصة بعمل بحوث لمعرفه الأسباب…

19 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

إيقاف إجراءات العمرة في جميع أنحاء السودان لأجل غير مسمى

الخرطوم – أعلنت الادارة العامة للحج والعمرة إيقاف إجراءات العمرة كافة في جميع أنحاء السودان إعتباراً من اليوم ولحين إشعار…

19 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

المحكمة تتهم محاسبين بسفارة السودان بأديس أبابا بخيانة الأمانة

الخرطوم -اتهمت محكمة حماية المال العام بالخرطوم شمال أمس الاثنين برئاسة القاضي محمد المعتز محاسبين بسفارة السودان بأديس أبابا بخيانة…

19 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

وزير الخارجية العراقي يتسلـَّم أوراق اعتماد سفير السودان الجديد ويبحثان علاقات البلدين

بغداد – تسلـَّم وزير الخارجيَّة العراقـيَّة إبراهيم الجعفريّ نسخة من أوراق اعتماد ياسين عوض اسماعيل سفير جمهوريَّة السودان الجديد في…

19 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً

 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل