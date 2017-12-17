أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأحد 17-12-2017

17 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأحد العناوين التالية:-

المجهر السياسي:-

* (فيفا) يفتح تحقيقاً في رفع جماهير الهلال صورة “هتلر” في نهائي الممتاز .

* بدء محاكمة تاجر عطور قتل أجنبية وحاول الانتحار في بورتسودان.

* مجلس الوزراء يجيز غدا الموازنة العامة ويودعها البرلمان بعد غد .

* لجنة قانونية رئاسية توقف رسوم خدمات الحج والعمرة .

الجريدة:-

* تحذير من كارثة لتوقف التغذية بأدوية الأمراض المزمنة والمنقذة للحياة .

* معتمد الضعين : (16) حالة وفاة بسبب تعاطي مادة (اسبيرت) .

* يوسف الكودة : لا استحالة في خلق علاقة مع اسرائيل.

الصيحة:-

* الرئاسة توقف تحصيل رسوم تأشيرة وخدمات الحج والعمرة .

* “المعادن” تعرض “119” مربعاً للذهب على شركات بريطانية .

* ضبط ” 1700″ قطعة سلاح مخبأة داخل خزان مياه بجنوب دارفور.

المستقلة:-

* البرلمان يحذر من كارثة في قطاع الدواء.

* فيفا يطالب الاتحاد السوداني بمده بشريط (تيفو) هتلر .

* حمى التحالفات للانتخابات القادمة تشتعل بالبرلمان .

* قيادات: جهات تعمدت نشر الفتنه بين الحكومة والحركات المسلحة.

اليوم التالي:-

* عمر الدقير: المعارضة أصبحت ظاهرة صوتية “فالحة” في الشعارات .

* زيادة الدولار الجمركي من “6.9” إلى “18” جنيهاً اعتباراً من يناير .

* إلغاء رسوم وكالات السفر وخدمات الحجاج والمعتمرين .

*آلية لإحكام انسياب العون الدولي للسودان .

ألوان:-

* البشير يدعو الأحزاب لإدارة حوارات فكرية .

* قرار بإيقاف رسوم خدمات الحج والعمرة البالغ قدرها (200) جنيه.

* فلكي : الجمعة القادم سيشهد تساقط شهب (الدبيات) في الفضاء .

* د. الجميعابي يحذر من تأخر فصل السلم التعليمي

الرأي العام:-

* إسقاط رسوم غير قانونية مفروضة على الحجاج والمعتمرين .

* الخارجية تطرح وظائف دبلوماسية وتضع معايير مشددة للاستيعاب .

* ضبط (1700) قطعة سلاح مخبأة داخل خزان مياه بجنوب دارفور .

* فك حظر التمويل العقاري للمغتربين اليوم .

آخر لحظة:-

* تشريعي الخرطوم : لا إلغاء لقانون النظام العام.

* البرلمان يحذر من توقف النظام الصحي بالبلاد .

* إلغاء رسوم غير قانونية على الحجاج والمعتمرين .

* البشير يدعو القوى السياسية لإسهام في الحوارات الفكرية .

السوداني:-

* تأجيل اجتماع شورى المؤتمر الوطني لأجل غير مسمى .

* أكبر تجار العملة يسلم نفسه للسلطات بعد حجز أرصدته وحظره من السفر .

* تحالف برلماني جديد يتولى التحقيق حول بيع أصول مشروع الجزيرة .

الوفاق:-

* معاش الناس والإنتاج أولويات الموازنة وشركات بريطانية تتلقى عروض تعدينية.

* كبر: إجتماع الشورى القومي للوطني يعقد خلال الشهر الجاري .

* قطاع الإعلام يجيز خطط الأمانات والدوائر والهياكل .

الأيام:-

* المالية : معاش الناس أولوية موازنة العام المقبل.

* مزارعون بمشروع الجزيرة يحتجون على إغلاق قنوات ري.

* الفيفا يطالب الاتحاد بفيديوهات وصور هتلر في مدرجات نادي الهلال.

* الخارجيه ترتب لافتتاح عدد من سفاراتها بأفريقيا مطلع العام.

* عرض (119) مربعا للتعدين عن الذهب على شركات بريطانية.

الوطن:-

* غلاء طاحن بالأسواق ومخاوف من تناقص حصة الدقيق .

* البشير : البلاد تمر بمرحلة انعتاق حقيقي لصناعة النهضة.

* السلطات تسحب كميات الحليب الملوث من الأسواق.

* مصرع تاحر بعيار ناري في سوق كسلا.

الأهرام اليوم:-

* الأجهزة الأمنية تضبط أسلحة ثقيلة مخبأة داخل خزان مياه بجنوب دارفور.

* إلغاء رسوم غير قانونية على الحجاج والمعتمرين .

* تحالف جديد بالبرلمان بإسم مجموعة إصلاح الدولة .

* الوطني والشيوعي الصيني يجريان مباحثات مشتركة بالخرطوم.

الصحافة:-

* الحكومة تطرح (119) مربع تعدين للشركات البريطانية.

* المالية : معاش الناس وزيادة الإنتاج أولوية موازنة 2018م.

* التهامي : “20” ألف طبيب سوداني خارج البلاد.

* تفكيك ثلاث شبكات تعمل في تهريب المخدرات.

التيار:-

* مخلصون يتوقفون عن تصدير البرسيم بسبب ندرة الحاويات في الميناء .

* وزير الدولة بالمالية لـ(التيار) : صندوق النقد لم يطلب منا تغيير السياسة الاقتصادية.

* البرلمان: المركزي لم يلتزم بالتوجيهات بتوفير الدولار للدواء.

الانتباهة:-

* البرلمان يحذر من كارثة دوائية .

* القبض على تجار عملة جدد .

* إلغاء رسوم مخالفة على الحجاج والمعتمرين.

* هجوم عنيف لقوات سلفاكير وقطاع الشمال على قاعدة مشار بـ (كولا).

سونا

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