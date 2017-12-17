أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأحد 17-12-2017

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأحد 17-12-201717 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان
الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأحد العناوين التالية:-
المجهر السياسي:-
* (فيفا) يفتح تحقيقاً في رفع جماهير الهلال صورة “هتلر” في نهائي الممتاز .
* بدء محاكمة تاجر عطور قتل أجنبية وحاول الانتحار في بورتسودان.
* مجلس الوزراء يجيز غدا الموازنة العامة ويودعها البرلمان بعد غد .
* لجنة قانونية رئاسية توقف رسوم خدمات الحج والعمرة .
الجريدة:-
* تحذير من كارثة لتوقف التغذية بأدوية الأمراض المزمنة والمنقذة للحياة .
* معتمد الضعين : (16) حالة وفاة بسبب تعاطي مادة (اسبيرت) .
* يوسف الكودة : لا استحالة في خلق علاقة مع اسرائيل.
الصيحة:-
* الرئاسة توقف تحصيل رسوم تأشيرة وخدمات الحج والعمرة .
* “المعادن” تعرض “119” مربعاً للذهب على شركات بريطانية .
* ضبط ” 1700″ قطعة سلاح مخبأة داخل خزان مياه بجنوب دارفور.
المستقلة:-
* البرلمان يحذر من كارثة في قطاع الدواء.
* فيفا يطالب الاتحاد السوداني بمده بشريط (تيفو) هتلر .
* حمى التحالفات للانتخابات القادمة تشتعل بالبرلمان .
* قيادات: جهات تعمدت نشر الفتنه بين الحكومة والحركات المسلحة.
اليوم التالي:-
* عمر الدقير: المعارضة أصبحت ظاهرة صوتية “فالحة” في الشعارات .
* زيادة الدولار الجمركي من “6.9” إلى “18” جنيهاً اعتباراً من يناير .
* إلغاء رسوم وكالات السفر وخدمات الحجاج والمعتمرين .
*آلية لإحكام انسياب العون الدولي للسودان .
ألوان:-
* البشير يدعو الأحزاب لإدارة حوارات فكرية .
* قرار بإيقاف رسوم خدمات الحج والعمرة البالغ قدرها (200) جنيه.
* فلكي : الجمعة القادم سيشهد تساقط شهب (الدبيات) في الفضاء .
* د. الجميعابي يحذر من تأخر فصل السلم التعليمي
الرأي العام:-
* إسقاط رسوم غير قانونية مفروضة على الحجاج والمعتمرين .
* الخارجية تطرح وظائف دبلوماسية وتضع معايير مشددة للاستيعاب .
* ضبط (1700) قطعة سلاح مخبأة داخل خزان مياه بجنوب دارفور .
* فك حظر التمويل العقاري للمغتربين اليوم .
آخر لحظة:-
* تشريعي الخرطوم : لا إلغاء لقانون النظام العام.
* البرلمان يحذر من توقف النظام الصحي بالبلاد .
* إلغاء رسوم غير قانونية على الحجاج والمعتمرين .
* البشير يدعو القوى السياسية لإسهام في الحوارات الفكرية .
السوداني:-
* تأجيل اجتماع شورى المؤتمر الوطني لأجل غير مسمى .
* أكبر تجار العملة يسلم نفسه للسلطات بعد حجز أرصدته وحظره من السفر .
* تحالف برلماني جديد يتولى التحقيق حول بيع أصول مشروع الجزيرة .
الوفاق:-
* معاش الناس والإنتاج أولويات الموازنة وشركات بريطانية تتلقى عروض تعدينية.
* كبر: إجتماع الشورى القومي للوطني يعقد خلال الشهر الجاري .
* قطاع الإعلام يجيز خطط الأمانات والدوائر والهياكل .
الأيام:-
* المالية : معاش الناس أولوية موازنة العام المقبل.
* مزارعون بمشروع الجزيرة يحتجون على إغلاق قنوات ري.
* الفيفا يطالب الاتحاد بفيديوهات وصور هتلر في مدرجات نادي الهلال.
* الخارجيه ترتب لافتتاح عدد من سفاراتها بأفريقيا مطلع العام.
* عرض (119) مربعا للتعدين عن الذهب على شركات بريطانية.
الوطن:-
* غلاء طاحن بالأسواق ومخاوف من تناقص حصة الدقيق .
* البشير : البلاد تمر بمرحلة انعتاق حقيقي لصناعة النهضة.
* السلطات تسحب كميات الحليب الملوث من الأسواق.
* مصرع تاحر بعيار ناري في سوق كسلا.
الأهرام اليوم:-
* الأجهزة الأمنية تضبط أسلحة ثقيلة مخبأة داخل خزان مياه بجنوب دارفور.
* إلغاء رسوم غير قانونية على الحجاج والمعتمرين .
* تحالف جديد بالبرلمان بإسم مجموعة إصلاح الدولة .
* الوطني والشيوعي الصيني يجريان مباحثات مشتركة بالخرطوم.
الصحافة:-
* الحكومة تطرح (119) مربع تعدين للشركات البريطانية.
* المالية : معاش الناس وزيادة الإنتاج أولوية موازنة 2018م.
* التهامي : “20” ألف طبيب سوداني خارج البلاد.
* تفكيك ثلاث شبكات تعمل في تهريب المخدرات.
التيار:-
* مخلصون يتوقفون عن تصدير البرسيم بسبب ندرة الحاويات في الميناء .
* وزير الدولة بالمالية لـ(التيار) : صندوق النقد لم يطلب منا تغيير السياسة الاقتصادية.
* البرلمان: المركزي لم يلتزم بالتوجيهات بتوفير الدولار للدواء.
الانتباهة:-
* البرلمان يحذر من كارثة دوائية .
* القبض على تجار عملة جدد .
* إلغاء رسوم مخالفة على الحجاج والمعتمرين.
* هجوم عنيف لقوات سلفاكير وقطاع الشمال على قاعدة مشار بـ (كولا).
سونا