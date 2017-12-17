مجلس إدارة جهاز المغتربين يناقش الحوافز الجاذبة لمدخرات المغتربين

17 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – ناقش مجلس إدارة جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج في اجتماعه الأول لعام 2017 م بكامل عضويته بمقر الجهاز بالخرطوم الحوافز المقدمة للمغتربين من اجل استقطاب مدخراتهم واستثماراتهم.

وأكد وزير رئاسة مجلس الوزراء رئيس مجلس ادارة جهاز المغتربين والمشرف عليه الأستاذ أحمد سعد عمر ، جدية الدولة وسعيها لتقديم أفضل الحوافز والخدمات للسودانيين بالخارج من أجل استقطاب رأس المال السوداني المهاجر ودمجه في الاقتصاد الوطني لرفع مؤشر الإنتاج بما يحقق أهداف اقتصاديات الهجرة وإعادة الثقة بين المغتربين والنظام المصرفي السوداني .

إلى ذلك جدد بنك السودان التزامه بتوجيهات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بتوجيه وإلزام المصارف السودانية بتسليم المغتربين المبالغ المحولة من الخارج بذات العملة المحول بها ( دولار بدولار – ريال بريال ) .

وكان الفريق اول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي قد أصدر قرارا وزاريا بالرقم ( 335 ) لسنة 2017 م قضى بإعادة تشكيل مجلس ادارة جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج برئاسة السيد وزير رئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من مدير عام قوات الشرطة الفريق اول هاشم عثمان الحسين ، الاستاذ حامد محمد النور ممتاز وزير الدولة بالخارجية ، دكتور عبد الرحمن محمد ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، الاستاذ أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار ، الاستاذة سمية إدريس عثمان أكد وزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي ، بروفسيور التجاني مصطفى محمد صالح وزير الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الاستاذ خالد حسن ابراهيم وزير الدولة بوزارة العمل والإصلاح الإداري ، الاستاذ حازم عبد القادر أحمد محافظ بنك السودان المركزي ووكيل وزارة العدل والأمين العام لجهاز المغتربين عضوا ومقررا والسادة مدير عام الادارة العامة للجمارك ورسوم الانتاج ، الامين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير ، الامين العام لديوان الزكاة ، مدير عام الجهاز المركزي للاحصاء ، الامين العام للمجلس القومي للسكان ، المهندس تاج الدين المهدي محمد المكي الامين العام الأسبق لجهاز المغتربين ، ممثل الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بجهاز المغتربين ، والمدير التنفيذي لجهاز المغتربين مقررا مناوبا .

سونا

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