وزير الدولة بالمالية: الحديث عن تعويم الجنيه غير صحيح

17 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – نفى وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار، وجود أي مطالبات خارجية بتعويم الجنيه السوداني، وقال “لا يوجد اتجاه للحكومة في الوقت الراهن بتعويمه بناءً على البيئة الاقتصادية الموجودة الآن”، وأضاف:”نستبعد حدوث ذلك تماماً”.

وقال ضرار في تصريح خاص لـ(التيار) أمس (السبت): “إنَّ احتياطي النقد الأجنبي من “الدولار” ببنك السودان المركزي متوفر في الوقت الحالي”، نافياً وجود ندرة فيه. وأفصح وزير الدولة بالمالية، عن أبرز ملامح الموازنة العامة لـ(2018م)، مشيراً إلى أنَّها تشمل زيادة الدعم للشرائح الضعيفة بجانب الاهتمام بمحاربة البطالة، وأفاد بأنَّ الموازنة الجديدة ستتم إجازتها من مجلس الوزراء القومي خلال الأسبوع الحالي. ونفى ضرار وجود مطالبة رسميَّة من صندوق النقد الدولي بتغيير السياسة الاقتصادية أو تعويم الجنيه، وقال إنَّ آخر بعثة للصندوق مؤيدة للسياسة الاقتصادية.

الحدق

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)