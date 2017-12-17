مقتل 18 شخصًا في اشتباكات بين قوات جنوب السودان ومتمردين

17 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

جوبا – أعلنت السلطات في جنوب السودان، اليوم الأحد، أن 18 شخصًا على الأقل، لقوا حتفهم في اشتباكات بين قوات الحكومة والمتمردين الموالين لنائب رئيس البلاد سابقاً رياك مشار.وشن المتمردون هجوماً مساء أمس السبت في منطقة أعالي النيل المنكوبة بالصراعات في جنوب السودان.وقال نائب المتحدث باسم الجيش، سانتو دوميك تشول: إن “الهجوم الذي استهدف قاعدة الجيش في ولاية لاتجور قد أسفر عن مقتل 8 جنود و10 من المهاجمين”، ومن ناحيته قال المتحدث باسم المتمردين، باول جابريل لام: إن “قواته كانت ترد على هجمات شنتها الحكومة على مواقعهم”.وأعلن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في منطقة أخرى، وهي ولاية البحيرات، بعد أيام من الاشتباكات القبلية التي خلفت 100 قتيل تقريباً.وتعج الدولة الواقعة شرقي قارة أفريقيا بحرب أهلية دموية أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص منذ الانفصال عام 2013 بين سلفا كير ونائبه سابقاً رياك مشار، ودخلت الحرب عامها الرابع الأسبوع الماضي، ويواجه ما يزيد على 4.8 مليون نسمة في جنوب السودان نقصاً شديداً في الغذاء، وفقاً لوكالات المساعدات.

وكالات

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