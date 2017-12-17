أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 17 ديسمبر 2017

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 17 ديسمبر 201717 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان
اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 17 ديسمبر 2017م .
الأسعار في السوق الموازي ( السوق الحرة ، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 26.00جنيه
الريال السعودي : 6.93جنيه
اليورو : 30.42جنيه
الدرهم الإماراتي : 7.08جنيه
الريال القطري : 6.95 جنيه
الجنيه الإسترليني : 34.58جنيه
الجنيه المصري : 1.46جنيه
عن النيلين
ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .
صحيفة السودان
اقرأ أيضاً:
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 29 ديسمبر 2013
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 22 ديسمبر 2013
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 12 ديسمبر 2013
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 9 ديسمبر 2013
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 1 ديسمبر 2013
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 25 نوفمبر 2013م
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 17 نوفمبر 2013م
أسعار الدولار واليورو بالبنوك والمصارف السودانية 17-11-2013