أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 17 ديسمبر 2017

17 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 17 ديسمبر 2017م .

الأسعار في السوق الموازي ( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 26.00جنيه

الريال السعودي : 6.93جنيه

اليورو : 30.42جنيه

الدرهم الإماراتي : 7.08جنيه

الريال القطري : 6.95 جنيه

الجنيه الإسترليني : 34.58جنيه

الجنيه المصري : 1.46جنيه

عن النيلين

ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .

صحيفة السودان

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كتبه في يوم 17 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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