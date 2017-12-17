جهاز المغتربين وبنك السودان يتفقان على تنفيذ برنامج التمويل العقاري للمغتربين

17 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أتفق بنك السودان المركزي وجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج على الشروع في تنفيذ برنامج التمويل العقاري للسودانيين بالخارج مطلع العام 2018 وذلك وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها واعلانها لاحقا .
جاء ذلك خلال اللقاء المشترك اليوم بين الأمين العام لجهاز المغتربين السفير الدكتور كرار التهامي والاستاذ حازم عبد القادر احمد محافظ بنك السودان المركزي بمقر البنك المركزي بالخرطوم ، وامن الجانبان على اهمية المشروع بالنسبة للسودانيين بالخارج كواحد من اهم محفزات العودة النهائية والاستقرار بالوطن ، وما يصاحب العودة من مشروعات أخرى .
إلى ذلك اتفق الجانبان على تكوين لجنة مشتركة لوضع السياسات والضوابط الخاصة بتنفيذ المشروع.

سونا

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كتبه في يوم 17 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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