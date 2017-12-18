أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2017

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الاثنين 18 ديسمبر 201718 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان
الخرطوم -أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الاثنين العناوين التالية:-
الرأي العام :-
* الفريق أول عطا : خدمة الشعب السوداني شرف لجهاز الأمن .
* حادثة استيراد غريبة … (سيانيد )من الصين يتحول الى( حجارة) ببورتسودان .
* 150 مستثمرا ألمانيا يزورون الخرطوم الشهر المقبل .
* معتز : مضاعفة سعة الكهرباء الى 5400 ميغاواط حتى 2020 .
* البشير : ترامب لا يملك حق إعطاء القدس لليهود .
الانتباهة :-
* البشير لترامب : ” من أعطاك الحق منح القدس لليهود “.
* نائب رئيس لجنة بالبرلمان يؤيد التطبيع مع إسرائيل .
* إيقاف العمرة لأجل غير مسمى.
* صرف معاش ديسمبر ابتداء من الأربعاء .
السوداني :-
* البشير : يوجه بحل مشكلة الطفخ المائي بمحلية مروي .
* ( 173,1) مليار جنيه جملة الموازنة .
* جهاز الأمن يشكو (الشيوعي ) لمجلس شؤون الأحزاب .
* السجن والغرامة لسائقين لقطعهم الإشارة الحمراء .
الصيحة :-
* تجدد الاشتباكات بين جوبا وقوات مشار ومقتل 18 جنديا .
* ” 1000 ” حالة إصابة بالسرطان تتردد يوميا على مستشفى “الذرة “.
اليوم التالي:-
* جهاز الأمن يشكو ” الشيوعي ” لاستضافته الحزب الجمهوري .
* لجنة برلمانية : تلف ( 25 % ) من المخزون الإستراتيجي للذرة .
* رئيس الأركان القطري في الخرطوم الأسبوع المقبل .
ألوان :-
* جماهير ( الشمالية ) تبايع البشير لدورة رئاسية جديدة .
* ثلاثة قطاعات لجمع السلاح والعربات غير المقننة بسنار.
* مسؤول تركي يدفع للخرطوم بوصفة نهضة تركيا.
*مدير مستشفى الذرة:التبغ و البلهارسيا وراء الاصابة بسرطان الكبد الوبائي .
المستقلة :-
* قيادي : الهندي لا ينتمي للحزب الإتحادي الديموقراطي .
* جلسة مباحثات قضائية مشتركة بين السودان و الكويت .
* برلماني : ( كلامنا عن معاش الناس ونسة و المواطن ما لاقي الفتريتة ) .
*ايقاف إجراءات العمرة بكل السودان .
المجهر السياسي :-
* ” البشير ” ل ” ترامب ” : من أعطاك حق إعطاء القدس لليهود ؟.
* غرفة المستوردين : زيادة الدولار الجمركي ستخلق ركوداً في الأسواق .
*(20) ألف جنيه شهرياً لأى طبيب يعمل خارج مدينة الفاشر .
آخر لحظة :-
* البشير : ترامب لا يمتلك حق إعطاء القدس لليهود .
* في أول سابقة .. إيقاف أجراءات العمرة .
* 20 ألف جنيه حافز شهري لأي طبيب يعمل خارج الفاشر .
الصحافة :-
* الفريق أول عطا يرفع التمام : جاهزون لنصرة الشعوب الاسلامية وحماية القدس .
* البشير يتعهد بإكمال كل المشاريع التنموية و الخدمية في الشمالية .
* النائب الأول يجدد الإلتزام بتنفيذ مخرجات الحوار .
* إيقاف إجراءات العمرة في كل الولايات .
الأهرام اليوم :-
* لجنة الزراعة بالبرلمان تحذر من فجوة غذائية بالبلاد.
* لجنة النقل بالبرلمان تحمل وزارة المالية مسؤولية زيادةأسعار التذاكر.
* الشعبي : الحكومة علي علم بتحركاتنا تجاه السلام .
الجريدة :-
* أزمة في الخبز وبرلماني يحذر من فجوة غذائية .
* الشعبي يهاجم حكومة الوفاق ويبتدر حملة لإلغاء قانون النظام العام .
*جهاز الامن يشكو الحزب الشيوعي لمجلس الاحزاب .
الوفاق:-
* ديوان الزكاة : أكثر من 18 مليار جنيه لمناشط خطاب الزكاة بالمركز و الولايات .
* وزير الكهرباء بمحطة الشهيد الحرارية : تحضيرات مضطردة و اطمئنان للصيف القادم .
* الخضر : آثار سودانية سرقت ووضعت في متاحف عالمية .
سونا