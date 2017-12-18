أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2017

18 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم -أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الاثنين العناوين التالية:-

الرأي العام :-

* الفريق أول عطا : خدمة الشعب السوداني شرف لجهاز الأمن .

* حادثة استيراد غريبة … (سيانيد )من الصين يتحول الى( حجارة) ببورتسودان .

* 150 مستثمرا ألمانيا يزورون الخرطوم الشهر المقبل .

* معتز : مضاعفة سعة الكهرباء الى 5400 ميغاواط حتى 2020 .

* البشير : ترامب لا يملك حق إعطاء القدس لليهود .

الانتباهة :-

* البشير لترامب : ” من أعطاك الحق منح القدس لليهود “.

* نائب رئيس لجنة بالبرلمان يؤيد التطبيع مع إسرائيل .

* إيقاف العمرة لأجل غير مسمى.

* صرف معاش ديسمبر ابتداء من الأربعاء .

السوداني :-

* البشير : يوجه بحل مشكلة الطفخ المائي بمحلية مروي .

* ( 173,1) مليار جنيه جملة الموازنة .

* جهاز الأمن يشكو (الشيوعي ) لمجلس شؤون الأحزاب .

* السجن والغرامة لسائقين لقطعهم الإشارة الحمراء .

الصيحة :-

* تجدد الاشتباكات بين جوبا وقوات مشار ومقتل 18 جنديا .

* ” 1000 ” حالة إصابة بالسرطان تتردد يوميا على مستشفى “الذرة “.

اليوم التالي:-

* جهاز الأمن يشكو ” الشيوعي ” لاستضافته الحزب الجمهوري .

* لجنة برلمانية : تلف ( 25 % ) من المخزون الإستراتيجي للذرة .

* رئيس الأركان القطري في الخرطوم الأسبوع المقبل .

ألوان :-

* جماهير ( الشمالية ) تبايع البشير لدورة رئاسية جديدة .

* ثلاثة قطاعات لجمع السلاح والعربات غير المقننة بسنار.

* مسؤول تركي يدفع للخرطوم بوصفة نهضة تركيا.

*مدير مستشفى الذرة:التبغ و البلهارسيا وراء الاصابة بسرطان الكبد الوبائي .

المستقلة :-

* قيادي : الهندي لا ينتمي للحزب الإتحادي الديموقراطي .

* جلسة مباحثات قضائية مشتركة بين السودان و الكويت .

* برلماني : ( كلامنا عن معاش الناس ونسة و المواطن ما لاقي الفتريتة ) .

*ايقاف إجراءات العمرة بكل السودان .

المجهر السياسي :-

* ” البشير ” ل ” ترامب ” : من أعطاك حق إعطاء القدس لليهود ؟.

* غرفة المستوردين : زيادة الدولار الجمركي ستخلق ركوداً في الأسواق .

*(20) ألف جنيه شهرياً لأى طبيب يعمل خارج مدينة الفاشر .

آخر لحظة :-

* البشير : ترامب لا يمتلك حق إعطاء القدس لليهود .

* في أول سابقة .. إيقاف أجراءات العمرة .

* 20 ألف جنيه حافز شهري لأي طبيب يعمل خارج الفاشر .

الصحافة :-

* الفريق أول عطا يرفع التمام : جاهزون لنصرة الشعوب الاسلامية وحماية القدس .

* البشير يتعهد بإكمال كل المشاريع التنموية و الخدمية في الشمالية .

* النائب الأول يجدد الإلتزام بتنفيذ مخرجات الحوار .

* إيقاف إجراءات العمرة في كل الولايات .

الأهرام اليوم :-

* لجنة الزراعة بالبرلمان تحذر من فجوة غذائية بالبلاد.

* لجنة النقل بالبرلمان تحمل وزارة المالية مسؤولية زيادةأسعار التذاكر.

* الشعبي : الحكومة علي علم بتحركاتنا تجاه السلام .

الجريدة :-

* أزمة في الخبز وبرلماني يحذر من فجوة غذائية .

* الشعبي يهاجم حكومة الوفاق ويبتدر حملة لإلغاء قانون النظام العام .

*جهاز الامن يشكو الحزب الشيوعي لمجلس الاحزاب .

الوفاق:-

* ديوان الزكاة : أكثر من 18 مليار جنيه لمناشط خطاب الزكاة بالمركز و الولايات .

* وزير الكهرباء بمحطة الشهيد الحرارية : تحضيرات مضطردة و اطمئنان للصيف القادم .

* الخضر : آثار سودانية سرقت ووضعت في متاحف عالمية .

سونا

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