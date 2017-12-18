أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2017

18 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم -أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الاثنين العناوين التالية:-

الرأي العام :-
* الفريق أول عطا : خدمة الشعب السوداني شرف لجهاز الأمن .
* حادثة استيراد غريبة … (سيانيد )من الصين يتحول الى( حجارة) ببورتسودان .
* 150 مستثمرا ألمانيا يزورون الخرطوم الشهر المقبل .
* معتز : مضاعفة سعة الكهرباء الى 5400 ميغاواط حتى 2020 .
* البشير : ترامب لا يملك حق إعطاء القدس لليهود .

الانتباهة :-
* البشير لترامب : ” من أعطاك الحق منح القدس لليهود “.
* نائب رئيس لجنة بالبرلمان يؤيد التطبيع مع إسرائيل .
* إيقاف العمرة لأجل غير مسمى.
* صرف معاش ديسمبر ابتداء من الأربعاء .

السوداني :-
* البشير : يوجه بحل مشكلة الطفخ المائي بمحلية مروي .
* ( 173,1) مليار جنيه جملة الموازنة .
* جهاز الأمن يشكو (الشيوعي ) لمجلس شؤون الأحزاب .
* السجن والغرامة لسائقين لقطعهم الإشارة الحمراء .

الصيحة :-
* تجدد الاشتباكات بين جوبا وقوات مشار ومقتل 18 جنديا .
* ” 1000 ” حالة إصابة بالسرطان تتردد يوميا على مستشفى “الذرة “.

اليوم التالي:-
* جهاز الأمن يشكو ” الشيوعي ” لاستضافته الحزب الجمهوري .
* لجنة برلمانية : تلف ( 25 % ) من المخزون الإستراتيجي للذرة .
* رئيس الأركان القطري في الخرطوم الأسبوع المقبل .

ألوان :-
* جماهير ( الشمالية ) تبايع البشير لدورة رئاسية جديدة .
* ثلاثة قطاعات لجمع السلاح والعربات غير المقننة بسنار.
* مسؤول تركي يدفع للخرطوم بوصفة نهضة تركيا.
*مدير مستشفى الذرة:التبغ و البلهارسيا وراء الاصابة بسرطان الكبد الوبائي .

المستقلة :-
* قيادي : الهندي لا ينتمي للحزب الإتحادي الديموقراطي .
* جلسة مباحثات قضائية مشتركة بين السودان و الكويت .
* برلماني : ( كلامنا عن معاش الناس ونسة و المواطن ما لاقي الفتريتة ) .
*ايقاف إجراءات العمرة بكل السودان .

المجهر السياسي :-
* ” البشير ” ل ” ترامب ” : من أعطاك حق إعطاء القدس لليهود ؟.
* غرفة المستوردين : زيادة الدولار الجمركي ستخلق ركوداً في الأسواق .
*(20) ألف جنيه شهرياً لأى طبيب يعمل خارج مدينة الفاشر .

آخر لحظة :-
* البشير : ترامب لا يمتلك حق إعطاء القدس لليهود .
* في أول سابقة .. إيقاف أجراءات العمرة .
* 20 ألف جنيه حافز شهري لأي طبيب يعمل خارج الفاشر .

الصحافة :-
* الفريق أول عطا يرفع التمام : جاهزون لنصرة الشعوب الاسلامية وحماية القدس .
* البشير يتعهد بإكمال كل المشاريع التنموية و الخدمية في الشمالية .
* النائب الأول يجدد الإلتزام بتنفيذ مخرجات الحوار .
* إيقاف إجراءات العمرة في كل الولايات .

الأهرام اليوم :-
* لجنة الزراعة بالبرلمان تحذر من فجوة غذائية بالبلاد.
* لجنة النقل بالبرلمان تحمل وزارة المالية مسؤولية زيادةأسعار التذاكر.
* الشعبي : الحكومة علي علم بتحركاتنا تجاه السلام .

الجريدة :-
* أزمة في الخبز وبرلماني يحذر من فجوة غذائية .
* الشعبي يهاجم حكومة الوفاق ويبتدر حملة لإلغاء قانون النظام العام .
*جهاز الامن يشكو الحزب الشيوعي لمجلس الاحزاب .

الوفاق:-
* ديوان الزكاة : أكثر من 18 مليار جنيه لمناشط خطاب الزكاة بالمركز و الولايات .
* وزير الكهرباء بمحطة الشهيد الحرارية : تحضيرات مضطردة و اطمئنان للصيف القادم .
* الخضر : آثار سودانية سرقت ووضعت في متاحف عالمية .

سونا

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 18 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, منوّعات.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العناوين التالية:- الرأي العام :- * المالية : استمرار دعم الجازولين…

19 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

المعادن: الوزارة ترفد الموازنة العامة بترليون جنيه سنوياً بخلاف العملات الصعبة

الخرطوم – كشف وزير المعادن هاشم علي سالم ان انتاج الذهب في الثلاث سنوات الاخيرة بلغ اكثر 270 طناً بقيمة…

19 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

ازدياد كبير في حالات الإصابة بالسرطان في السودان

الخرطوم – طالب مدير مركز الخرطوم للعلاج بالأشعة والطب النووي، خاطر يوسف، مراكز الدراسات العلمية المتخصصة بعمل بحوث لمعرفه الأسباب…

19 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

إيقاف إجراءات العمرة في جميع أنحاء السودان لأجل غير مسمى

الخرطوم – أعلنت الادارة العامة للحج والعمرة إيقاف إجراءات العمرة كافة في جميع أنحاء السودان إعتباراً من اليوم ولحين إشعار…

19 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

المحكمة تتهم محاسبين بسفارة السودان بأديس أبابا بخيانة الأمانة

الخرطوم -اتهمت محكمة حماية المال العام بالخرطوم شمال أمس الاثنين برئاسة القاضي محمد المعتز محاسبين بسفارة السودان بأديس أبابا بخيانة…

19 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

وزير الخارجية العراقي يتسلـَّم أوراق اعتماد سفير السودان الجديد ويبحثان علاقات البلدين

بغداد – تسلـَّم وزير الخارجيَّة العراقـيَّة إبراهيم الجعفريّ نسخة من أوراق اعتماد ياسين عوض اسماعيل سفير جمهوريَّة السودان الجديد في…

19 ديسمبر 2017 / لا تعليق / التفاصيل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً

 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل