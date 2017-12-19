وزير الخارجية العراقي يتسلـَّم أوراق اعتماد سفير السودان الجديد ويبحثان علاقات البلدين

19 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

بغداد – تسلـَّم وزير الخارجيَّة العراقـيَّة إبراهيم الجعفريّ نسخة من أوراق اعتماد ياسين عوض اسماعيل سفير جمهوريَّة السودان الجديد في بغداد.وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه “جرى بحث العلاقات بين البلدين، والتركيز على موضوعات التعاون الثنائيِّ، وأهمِّـيَّة التنسيق، وتوحيد المواقف في الحافل الدولـيَّة، كما بحث الجانبان القضايا الإقليميَّة ذات الاهتمام المُشترَك”.وأوضح الجعفريّ: أنَّ العراق يتطلـَّع لتطوير العلاقات مع السودان، والارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح الشعبين الشقيقين” مُشدِّداً على “ضرورة مُواصَلة العمل على تعزيز التعاون بين البلدين، وزيادة مُستويات التنسيق، والتشاور على جميع الصُعُد”.وتمنّى الجعفريّ للسفير الموفقية، والنجاح في مهامِّ عمله ببغداد، مُبدياً استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كلِّ الخدمات للبعثة الدبلوماسيَّة؛ لتطوير العمل المُشترَك بين البلدين.من جانبه قدَّم سفير جمهوريَّة السودان الجديد في بغداد ياسين عوض اسماعيل تهاني بلاده بمُناسَبة تحقيق الانتصار النهائيِّ على عصابات داعش الإرهابيَّة، مُعرِباً عن تطلـُّع حكومته لتطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات، ومُواصَلة التنسيق، والتشاور بين الجانبين في مُختلِف القضايا.

(الفرات نيوز).

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