المحكمة تتهم محاسبين بسفارة السودان بأديس أبابا بخيانة الأمانة

19 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم -اتهمت محكمة حماية المال العام بالخرطوم شمال أمس الاثنين برئاسة القاضي محمد المعتز محاسبين بسفارة السودان بأديس أبابا بخيانة البخيانة ال؟أمانة الى جانب مخالفة قانون الأجراءات المالية وذلك خلال وجود عجز في فترة عملهما قدر بحوالي (249) ألف جنيه و (900/90) دولار وكانت المحكمة قد استجوبت المتهمين وأنكروا الاتهام الموجه إليهم وكانت نيابة المال العام قد أوقفت محاسبين بسفارة السودان بأديس أبابا بتهمة اختلاس أموال بسفارة السودان بأديس أبابا

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