إيقاف إجراءات العمرة في جميع أنحاء السودان لأجل غير مسمى

19 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعلنت الادارة العامة للحج والعمرة إيقاف إجراءات العمرة كافة في جميع أنحاء السودان إعتباراً من اليوم ولحين إشعار آخر .

وأصدرت الادارة تعميماً لكل الشركات والوكالات السياحية المرخص لها لعمرة 1439هـ بإيقاف كافة الاعمال المتعلقة بالعمرة وعدم إستلام أي أموال من المعتمرين أو الدخول معهم في إلتزامات.

وعزت الادارة ذلك للتطورات الجديدة والقرارات التي صدرت أمس الأول من اللجنة القومية لمنع التحصيل الامر الذي لايمكن الادارة من الاضطلاع بدورها وممارسة مهامها وإختصاصاتها حسب ما ينص عليه الدستور والقانون، والواردة في إختصاصات الجهاز التنفيذي للدولة.

وأشارت الادارة الي إخطار وزارة الحج والعمرة بالمملكة وسفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم بهذه الإجراءات الجديدة .

الصحافة.

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