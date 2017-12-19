ازدياد كبير في حالات الإصابة بالسرطان في السودان

19 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – طالب مدير مركز الخرطوم للعلاج بالأشعة والطب النووي، خاطر يوسف، مراكز الدراسات العلمية المتخصصة بعمل بحوث لمعرفه الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة الإصابه بمرض السرطان في السودان.

وكشف يوسف عن ازدياد التردد اليومي لمرضى السرطان ووصوله لأكثر من ألف حالة يومياً. حسب موقع “باج نيوز” السوداني.

وشكى مدير المركز، في تصريحات صحفية، من الضغط الكبير على المركز -مستشفى الذرة- قائلاً إنه يستقبل حالات من جميع أنحاء السودان والدول المجاورة.

وأشار إلى أن أعداد المرضى الذين يصلون المسشفى، أقل بكثير من الأعداد الحقيقية، وأضاف “مقابل كل حالة مكتشفة هنالك 13 حالة غير مكتشفة إما بسبب انعدام الكشف المبكر أو بسبب التشخيص الخاطئ”.

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(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)