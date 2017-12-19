المعادن: الوزارة ترفد الموازنة العامة بترليون جنيه سنوياً بخلاف العملات الصعبة

19 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – كشف وزير المعادن هاشم علي سالم ان انتاج الذهب في الثلاث سنوات الاخيرة بلغ اكثر 270 طناً بقيمة 10 مليارات دولار، فيما صدِّرنحو 94 طناً بقيمة 4 مليارات دولار، وقال ان الوزارة ترفد الموازنة العامة بمبلغ ترليون ونصف جنيه سنوياً بخلاف العملات الصعبة، في وقت كشف مسئول برلماني عن وجود 20 شركة تنشط في عمليات البيع والشراء، لا علاقة لها بالذهب مثل لها بـ (كوش كورتي).
وقال الوزير في رده أمس، على سؤال دفع به رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله مسار، بشأن حجم انتاج الذهب في الفترة من 2015م الى 2017م، إن انتاج السودان في 2015م بلغ 82.3 طناً بقيمة 3.2 مليارات دولار بينما صدر 26.7 طناً بعائدات 1.4 مليار دولار، وارتفع الانتاج في العام 2016م الى 93.4 طناً، بقيمة 3.7 مليارات دولار، صدر منه 31.1 طناً، بعائدات 1.3 مليار دولار، وزاد الانتاج الى 95.1 طناً بحلول أواخر نوفمبر من العام الجاري، بقيمة 3.8 مليارات دولار، صدر منه 36.3 طناً بعائدات 1.4 مليار دولار.
واتهم مقدم السؤال البنك المركزي بشراء طن الذهب بمبلغ 36 مليون دولار، بينما يبلغ سعره عالمياً 37 مليون دولار، وذكر (انا مشفق على الوزير نظراً لوجود معلومات كثيرة غائبة بشأن الذهب، وتابع (اذا احسنّا التعامل مع الذهب من الممكن ان نغطي عجز الميزان التجاري)، وطالب بجلسة تضم وزارتي المعادن والمالية، بنك السودان والامن الاقتصادي، لحل تلك القضية.

الحدق

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كتبه في يوم 19 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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