أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

19 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العناوين التالية:-

الرأي العام :-

* المالية : استمرار دعم الجازولين والكهرباء ولا ضرائب جديدة بالموازنة .

* ديسالين : جنوب السودان لديه فرصة أخيرة للسلام والفشل سيكون خطيرا .

* بدء التعامل بالفاتورة الإكترونية اليوم .

* اللجنة العليا : جمع السلاح أسهم في انخفاض الجرائم بنسبة 70% .

الانتباهة :-

* المالية : الدعم للكهرباء والجازولين سيستمر .

* الشعبي : الإسلام لم يتحدث عن زي فاضح أو محتشم .

* ضبط 16 متفلتا (نهاب) مسلحا بالخرطوم .

* نزع مربعين للذهب من شركة (سبرين) الروسية .

* طلب باستجواب وزير الإرشاد لإيقافه إجراءات العمرة وتوعده بالعزل .

السوداني :-

* (المالية) : الموازنة ستبقي علي دعم الجازولين وخالية من ضرائب جديدة .

* 1500 طن احتياطي البلاد من الذهب وتوقيف 27 شركة تنقيب .

* اللجنة العليا : جمع 80 ألف قطعة سلاح .

المجهر السياسي :-

* لجنة عليا لمبايعة البشير لانتخابات 2020 تعلن برامجها اليوم .

* الوئاثق الإسرائيلية : السيد (الصديق) لم يرسل رسالة الي تل أبيب .

* مجلس الوزراء يعتمد مشروع الموازنة العامة اليوم ولا ضرائب جديدة .

اليوم التالي :-

* “قيادي المؤتمر الوطني” يتحفظ علي رفع الدعم عن الخبز .

* إنخفاض نسبة الأمية في البلاد الي 24%.

* الرئيس البورندي يصل الخرطوم غدا .

* هلال : الصرف الصحي أكبر المشكلات البيئية .

ألوان :-

* علي الحاج يكشف لـ(ألوان) خصوصية لقاءات (الشعبي) والجبهة الثورية .

* دبجو : ندعم ترشيح البشير باعتباره رئيسا للجميع .

* وزارة الضمان والتنمية الإجتماعية : (3 )ألف حالة وفاة بالإيدزفي البلاد.

* في إنجاز للصحافة الرياضية إنتخاب السودان نائبالرئيس الاتحاد الأفريقي للصحافة والرياضة.

المستقلة :-

* رئيس برلمان الخرطوم : تنادينا خفافا لك يا أرض البطولات

* المطيع : أتشرف بأن أكون خادما لزوار بيت الله .

* السلطات تغلق آبار المياه بـ(ابوجبيهة) بسبب التلوث البكتيري .

آخر لحظة :-

* مقتل 7 شماليين بدولة جنوب السودان .

* إتهام محاسبين بسفارة أديس بارتكاب تجاوزات مالية .

* أمريكا تستخدم الفيتو لإسقاط قرار مجلس الأمن بشأن القدس .

الصحافة :-

* ديسالين : هذه فرصة أخيرة لإحياء السلام في جنوب السودان .

* المعادن : إيقاف 27 شركة تعدين بينها سبيريان .

الأهرام اليوم :-

* مطالبة برلمانية بإستدعاء وزير الأوقاف بشأن إيقاف العمرة .

* البرلمان يقر بوجود مشاكل بيئية في كل أنحاء السودان .

* الرئاسة : إنخفاض نسبة الامية لـ24% .

* مسؤول أمريكي : أنجزنا مع الخرطوم العديد من الأعمال المشتركة .

الجريدة :-

* إيدام يقسم علي المصحف : لم أخن حزب الأمة ولست مرتزقا .

* إتحاد المخابز : الدقيق متوفر ولا توجد أزمة في الخبز .

* تحذير من زيادة رسوم الأطراف الصناعية بكسلا بنسبة 800% ومسؤول يهدد بالأستقالة .

الوطن :-

* إستياء دولي من (الفيتو) الأمريكي بشأن القدس .

* مأمون حميدة يخسر قضية الطبيب (قنات).

* الإعدام شنقا لمغتصب فتاة نيالا .

* إلغاء إمتياز شركة سبرين الروسية .

الوفاق :-

* المعادن : نرفد الموازنة بـ 1,5 تريلون جنيه و95,1 طن الإنتاج حتي نوفمبر الماضي .

* 4 ألف لاجئ تشادي بدارفور يعودون طوعية لديارهم .

* مساعد الرئيس : تنفيذ 30% من توصيات الحوار الوطني .

الأيام :-

* البيئة : قضية النفايات (قنبلة موقوتة) و82% لا تتم معالجتها .

* وزير المعادن يعزو تهريب الذهب لعدم إنشاء بورصة .

* الاتحاد الأفريقي يهدد بإجراء ات حاسمة ضد فرقاء جنوب السودان .

* منتجو الدواجن يهددون بزيادة أسعار الفراخ والبيض .

سونا

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