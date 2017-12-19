أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 201719 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان
الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العناوين التالية:-
الرأي العام :-
* المالية : استمرار دعم الجازولين والكهرباء ولا ضرائب جديدة بالموازنة .
* ديسالين : جنوب السودان لديه فرصة أخيرة للسلام والفشل سيكون خطيرا .
* بدء التعامل بالفاتورة الإكترونية اليوم .
* اللجنة العليا : جمع السلاح أسهم في انخفاض الجرائم بنسبة 70% .
الانتباهة :-
* المالية : الدعم للكهرباء والجازولين سيستمر .
* الشعبي : الإسلام لم يتحدث عن زي فاضح أو محتشم .
* ضبط 16 متفلتا (نهاب) مسلحا بالخرطوم .
* نزع مربعين للذهب من شركة (سبرين) الروسية .
* طلب باستجواب وزير الإرشاد لإيقافه إجراءات العمرة وتوعده بالعزل .
السوداني :-
* (المالية) : الموازنة ستبقي علي دعم الجازولين وخالية من ضرائب جديدة .
* 1500 طن احتياطي البلاد من الذهب وتوقيف 27 شركة تنقيب .
* اللجنة العليا : جمع 80 ألف قطعة سلاح .
المجهر السياسي :-
* لجنة عليا لمبايعة البشير لانتخابات 2020 تعلن برامجها اليوم .
* الوئاثق الإسرائيلية : السيد (الصديق) لم يرسل رسالة الي تل أبيب .
* مجلس الوزراء يعتمد مشروع الموازنة العامة اليوم ولا ضرائب جديدة .
اليوم التالي :-
* “قيادي المؤتمر الوطني” يتحفظ علي رفع الدعم عن الخبز .
* إنخفاض نسبة الأمية في البلاد الي 24%.
* الرئيس البورندي يصل الخرطوم غدا .
* هلال : الصرف الصحي أكبر المشكلات البيئية .
ألوان :-
* علي الحاج يكشف لـ(ألوان) خصوصية لقاءات (الشعبي) والجبهة الثورية .
* دبجو : ندعم ترشيح البشير باعتباره رئيسا للجميع .
* وزارة الضمان والتنمية الإجتماعية : (3 )ألف حالة وفاة بالإيدزفي البلاد.
* في إنجاز للصحافة الرياضية إنتخاب السودان نائبالرئيس الاتحاد الأفريقي للصحافة والرياضة.
المستقلة :-
* رئيس برلمان الخرطوم : تنادينا خفافا لك يا أرض البطولات
* المطيع : أتشرف بأن أكون خادما لزوار بيت الله .
* السلطات تغلق آبار المياه بـ(ابوجبيهة) بسبب التلوث البكتيري .
آخر لحظة :-
* مقتل 7 شماليين بدولة جنوب السودان .
* إتهام محاسبين بسفارة أديس بارتكاب تجاوزات مالية .
* أمريكا تستخدم الفيتو لإسقاط قرار مجلس الأمن بشأن القدس .
الصحافة :-
* ديسالين : هذه فرصة أخيرة لإحياء السلام في جنوب السودان .
* المعادن : إيقاف 27 شركة تعدين بينها سبيريان .
الأهرام اليوم :-
* مطالبة برلمانية بإستدعاء وزير الأوقاف بشأن إيقاف العمرة .
* البرلمان يقر بوجود مشاكل بيئية في كل أنحاء السودان .
* الرئاسة : إنخفاض نسبة الامية لـ24% .
* مسؤول أمريكي : أنجزنا مع الخرطوم العديد من الأعمال المشتركة .
الجريدة :-
* إيدام يقسم علي المصحف : لم أخن حزب الأمة ولست مرتزقا .
* إتحاد المخابز : الدقيق متوفر ولا توجد أزمة في الخبز .
* تحذير من زيادة رسوم الأطراف الصناعية بكسلا بنسبة 800% ومسؤول يهدد بالأستقالة .
الوطن :-
* إستياء دولي من (الفيتو) الأمريكي بشأن القدس .
* مأمون حميدة يخسر قضية الطبيب (قنات).
* الإعدام شنقا لمغتصب فتاة نيالا .
* إلغاء إمتياز شركة سبرين الروسية .
الوفاق :-
* المعادن : نرفد الموازنة بـ 1,5 تريلون جنيه و95,1 طن الإنتاج حتي نوفمبر الماضي .
* 4 ألف لاجئ تشادي بدارفور يعودون طوعية لديارهم .
* مساعد الرئيس : تنفيذ 30% من توصيات الحوار الوطني .
الأيام :-
* البيئة : قضية النفايات (قنبلة موقوتة) و82% لا تتم معالجتها .
* وزير المعادن يعزو تهريب الذهب لعدم إنشاء بورصة .
* الاتحاد الأفريقي يهدد بإجراء ات حاسمة ضد فرقاء جنوب السودان .
* منتجو الدواجن يهددون بزيادة أسعار الفراخ والبيض .
سونا