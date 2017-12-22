(3736) نائباً اختصاصياً يجلسون غداً لامتحان التخصص

22 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

تبدأ غداً (السبت) بمجلس التخصصات الطبية امتحانات القبول للجزء الأول لنواب الاختصاصيين لـ(3736) من الأطباء العموميين في (19) تخصصاً تشمل: الجراحة، الباطنية، النساء والولادة، الجلدية، الأورام وغيرها من التخصصات الدقيقة.وقال الأمين العام للمجلس د. “الشيخ الصديق بدر” إن هذه الامتحانات يتم عقدها في كل عام مرتين، والأطباء الذين يجتازونها يصبحون مؤهلين للقبول للتدريب بالمجلس كنواب اختصاصيين.وأشار إلى أن الامتحانات في هذه الدورة تجيء متوافقة ومعززة لإستراتيجية المجلس في التوسع الرأسي والأفقي للخدمات الصحية والتعليم الطبي، بجانب زيادة عدد مراكز الامتحانات لتصبح (12) مركزاً داخل وخارج السودان بكل من: الخرطوم، مدني، الأبيض، بورتسودان، والفاشر إضافة إلى سبعة مراكز خارجية بكل من الرياض، جدة، الدمام، أبها، وحائل بالسعودية، ومركز بالشارقة الإمارات العربية المتحدة وآخر بإريتريا.

المجهر السياسي

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كتبه في يوم 22 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الصحة, منوّعات.

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