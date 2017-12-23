أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت 23 ديسمبر 2017

23 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت العناوين التالية:-

الصحافة:-
* دون مساس بالقطاع السكني والزراعي تعديل في أسعار الكهرباء لإزالة التشوهات .
* تبدأ غداً : زيارة تاريخية للرئيس التركي للسودان .
* تجدد الاشتباكات بين الحكومة والمعارضة بالجنوب .
* روسيا تعلن عن بناء محطة نووية في السودان لتوليد الطاقة.
* الأمم المتحدة: أكثر من 812 ألف لاجئ جنوبي بالسودان .
* وفاة شخصين في أحداث مؤسفة بشرق النيل .

أخبار اليوم:-
* بالصور و التفاصيل: “أخبار اليوم” تورد وقائع مقتل شابين بشرق النيل وردود الفعل .
* صراع انتخابي محموم بين مرشحي القوي السياسية للفوز بمنصب نقيب المحامين .
* في تقارير للإعلام التركي: أردوغان يبدأ جولة خارجية لزيارة السودان وتشاد وتونس .
* لجنة الأمن بالبرلمان تلتقي وفد مستريحة وتعد تقريراً يتضمن مقترحات لحل الأزمة ليقرر فيه رئيس المجلس .
650 مليون شخص في انتظار كلاسيكو الارض بين برشلونة و ريال مدريد ظهر اليوم .

الأخبار:-
* جمال محمود لـ (الأخبار) : لا تغيير في قيادة الحزب أو الولاة .
* رسوم جديدة على السكر تتجاوز الـ (40) جنيهاً .
* فعاليات “الدويم” السياسية و الشعبية تحذر .. بخت الرضا خط أحمر .
* الخرطوم تتجمل وتزدان لاستقبال أردوغان .

الأهرام اليوم:-
* روسيا تعلن عن بناء محطة نووية لتوليد الطاقة في السودان .
* جريمة مأساوية بـ (الفادنية) .. تعذيب شابين حتى الموت بسبب صفقة بـ (15) مليار .
* أبو بكر نور يدعم مبادرة الشعبي للسلام .
* الحكومة تؤكد الإلتزام باحترام حقوق الإنسان .

الوطن:-
* قمة سودانية تركية غداً بالخرطوم واتفاقيات للتعاون .
* الشرطة تحتوي أحداث شغب جراء مقتل شخصين بشرق النيل .
* تنافس محموم بين الحكومة والمعارضة على نقابة المحامين .
* مستشفي الخرطوم للأورام ينفي وجود وفيات وسط العاملين بسبب الإشعاع .

الانتباهة:-
* اندلاع اشتباكات عنيفة بعد ساعات من التوقيع انهيار اتفاق سلام الجنوب الجديد.
* رفع أسعار الكهرباء للسفارات والمنظمات الأجنبية والجامعات الخاصة.
* محكمة المال العام تستجوب وكيل البيئة السابق في يناير.
* تشريعي الخرطوم يستدعي وزير التخطيط العمراني.

الصيحة:-
* زيادة تعرفة كهرباء قطاع زراعة الصادر بنسبة 1000%.
* روسيا تعلن عن بناء محطة نووية في السودان لتوليد الطاقة.
* مبارك الفاضل ينفي تعهده بفك حظر المنتجات المصرية .

التيار:-
* زيادات جديدة في تعرفة الكهرباء.
* حماية المستهلك تتهم الصحة بالتقاعس عن سحب ألبان (سيليا).
* (التيار) تتحصّل على بنود الوثيقة السرية لـ (سلام جنوب السودان) .
* مندوب السودان بالأمم المتحدة لـ (التيار): صوتنا مع رفض قرار ترمب بشأن القدس.

المجهر السياسي:-
* الرئيس الروسي يزور البلاد قريباً.
* الرئيس التركي يصل البلاد غداً وعدد من الاتفاقيات التجارية في انتظار وصوله.
* ولاية الخرطوم تعلن استقبال شعبي كبير لـ “أردوغان” بالمطار.

الرأى العام:-
* تعديل في تعرفة الكهرباء دون المساس بالسكني .
* أردوغان في الخرطوم غداً وتركيا تضاعف المنح العلاجية للسودانيين.
* مستشفى (الذرة): لا وفيات وسط العاملين بسبب الإشعاع.
* “الجعلي” و”السيد” يتنافسان على رئاسة المحامين .

آخر لحظة:-
* اشتباكات في الجنوب بعد ساعات من توقيع اتفاق لوقف العدائيات.
* روسيا تبني محطة نووية في السودان.
* القضارف تفسخ عقد إنشاء المنطقة الحرة بالقلابات .
* لجنة برلمانية تعترض على إلغاء حج المؤسسات .

السوداني:-
* الجعلي يقود قائمة الوطني وقيلوب المعارضة في انتخابات نقابة المحامين .
* زوجة الجزائري المعتقل تكشف لـ (السوداني) تفاصيل مثيرة.
* روسيا تعلن رسمياً بناء محطة نووية في السودان لتوليد الطاقة.

الجريدة:-
* زيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء والوزارة توضح.
* الحكومة تدعو قادة المعارضة للمشاركة في ندوة الاستقلال .
* خبراء يؤكدون وجود اختراق أجنبي للمراكز الثقافية السودانية.

ألوان:-
* قمة سودانية تركية بالخرطوم الأحد.
* الرياض والخرطوم تتفقان علي تسهيل انسياب التحويلات والتجارة والاستثمار.
* ارتفاع أسعار الفواكه.

اليوم التالي :-
* رسوم جديدة علي السكر المستورد وتعديلات في تعرفة الكهرباء.
* “الوطني” : لن نكرر التجارب الخاطئة في الانتخابات السابقة .

الوفاق :-
* اتجاه لبناء 10 سدود وتوفير 140 مليون لتر مكعب من المياه.
* تدشين قافلة اردوغان الطبية العلاجية بشمال بحري .

سونا

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كتبه في يوم 23 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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