أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت 23 ديسمبر 2017

23 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت العناوين التالية:-

الصحافة:-

* دون مساس بالقطاع السكني والزراعي تعديل في أسعار الكهرباء لإزالة التشوهات .

* تبدأ غداً : زيارة تاريخية للرئيس التركي للسودان .

* تجدد الاشتباكات بين الحكومة والمعارضة بالجنوب .

* روسيا تعلن عن بناء محطة نووية في السودان لتوليد الطاقة.

* الأمم المتحدة: أكثر من 812 ألف لاجئ جنوبي بالسودان .

* وفاة شخصين في أحداث مؤسفة بشرق النيل .

أخبار اليوم:-

* بالصور و التفاصيل: “أخبار اليوم” تورد وقائع مقتل شابين بشرق النيل وردود الفعل .

* صراع انتخابي محموم بين مرشحي القوي السياسية للفوز بمنصب نقيب المحامين .

* في تقارير للإعلام التركي: أردوغان يبدأ جولة خارجية لزيارة السودان وتشاد وتونس .

* لجنة الأمن بالبرلمان تلتقي وفد مستريحة وتعد تقريراً يتضمن مقترحات لحل الأزمة ليقرر فيه رئيس المجلس .

650 مليون شخص في انتظار كلاسيكو الارض بين برشلونة و ريال مدريد ظهر اليوم .

الأخبار:-

* جمال محمود لـ (الأخبار) : لا تغيير في قيادة الحزب أو الولاة .

* رسوم جديدة على السكر تتجاوز الـ (40) جنيهاً .

* فعاليات “الدويم” السياسية و الشعبية تحذر .. بخت الرضا خط أحمر .

* الخرطوم تتجمل وتزدان لاستقبال أردوغان .

الأهرام اليوم:-

* روسيا تعلن عن بناء محطة نووية لتوليد الطاقة في السودان .

* جريمة مأساوية بـ (الفادنية) .. تعذيب شابين حتى الموت بسبب صفقة بـ (15) مليار .

* أبو بكر نور يدعم مبادرة الشعبي للسلام .

* الحكومة تؤكد الإلتزام باحترام حقوق الإنسان .

الوطن:-

* قمة سودانية تركية غداً بالخرطوم واتفاقيات للتعاون .

* الشرطة تحتوي أحداث شغب جراء مقتل شخصين بشرق النيل .

* تنافس محموم بين الحكومة والمعارضة على نقابة المحامين .

* مستشفي الخرطوم للأورام ينفي وجود وفيات وسط العاملين بسبب الإشعاع .

الانتباهة:-

* اندلاع اشتباكات عنيفة بعد ساعات من التوقيع انهيار اتفاق سلام الجنوب الجديد.

* رفع أسعار الكهرباء للسفارات والمنظمات الأجنبية والجامعات الخاصة.

* محكمة المال العام تستجوب وكيل البيئة السابق في يناير.

* تشريعي الخرطوم يستدعي وزير التخطيط العمراني.

الصيحة:-

* زيادة تعرفة كهرباء قطاع زراعة الصادر بنسبة 1000%.

* روسيا تعلن عن بناء محطة نووية في السودان لتوليد الطاقة.

* مبارك الفاضل ينفي تعهده بفك حظر المنتجات المصرية .

التيار:-

* زيادات جديدة في تعرفة الكهرباء.

* حماية المستهلك تتهم الصحة بالتقاعس عن سحب ألبان (سيليا).

* (التيار) تتحصّل على بنود الوثيقة السرية لـ (سلام جنوب السودان) .

* مندوب السودان بالأمم المتحدة لـ (التيار): صوتنا مع رفض قرار ترمب بشأن القدس.

المجهر السياسي:-

* الرئيس الروسي يزور البلاد قريباً.

* الرئيس التركي يصل البلاد غداً وعدد من الاتفاقيات التجارية في انتظار وصوله.

* ولاية الخرطوم تعلن استقبال شعبي كبير لـ “أردوغان” بالمطار.

الرأى العام:-

* تعديل في تعرفة الكهرباء دون المساس بالسكني .

* أردوغان في الخرطوم غداً وتركيا تضاعف المنح العلاجية للسودانيين.

* مستشفى (الذرة): لا وفيات وسط العاملين بسبب الإشعاع.

* “الجعلي” و”السيد” يتنافسان على رئاسة المحامين .

آخر لحظة:-

* اشتباكات في الجنوب بعد ساعات من توقيع اتفاق لوقف العدائيات.

* روسيا تبني محطة نووية في السودان.

* القضارف تفسخ عقد إنشاء المنطقة الحرة بالقلابات .

* لجنة برلمانية تعترض على إلغاء حج المؤسسات .

السوداني:-

* الجعلي يقود قائمة الوطني وقيلوب المعارضة في انتخابات نقابة المحامين .

* زوجة الجزائري المعتقل تكشف لـ (السوداني) تفاصيل مثيرة.

* روسيا تعلن رسمياً بناء محطة نووية في السودان لتوليد الطاقة.

الجريدة:-

* زيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء والوزارة توضح.

* الحكومة تدعو قادة المعارضة للمشاركة في ندوة الاستقلال .

* خبراء يؤكدون وجود اختراق أجنبي للمراكز الثقافية السودانية.

ألوان:-

* قمة سودانية تركية بالخرطوم الأحد.

* الرياض والخرطوم تتفقان علي تسهيل انسياب التحويلات والتجارة والاستثمار.

* ارتفاع أسعار الفواكه.

اليوم التالي :-

* رسوم جديدة علي السكر المستورد وتعديلات في تعرفة الكهرباء.

* “الوطني” : لن نكرر التجارب الخاطئة في الانتخابات السابقة .

الوفاق :-

* اتجاه لبناء 10 سدود وتوفير 140 مليون لتر مكعب من المياه.

* تدشين قافلة اردوغان الطبية العلاجية بشمال بحري .

سونا

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