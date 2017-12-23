ايلا يعلن إلتزامه بتذليل كافة العقبات التي تعترض تدفق الإستثمارات لداخل الولاية

23 ديسمبر 2017 | صحيفة السودان

مدني – أعلن الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة ترحيبه بالاستثمارات العربية بالولاية. جاء ذلك لدي لقائه صباح اليوم وفدا من شركة سرب للمقاولات السعودية برئاسة الش يخ محمد المطيري .
وقطع سيادته بإلتزامه بتذليل كافة العقبات التي تعترض تدفق الإستثمارات لداخل الولاية وإستعرض جهود حكومة الولاية لتأهيل وتحديث البني التحتية وتشغيل المصانع المتوقفة، وأشار الي الدعم المتصل من قبل حكومة الولاية للشركات والبيوتات التجارية التي تستثمر في الولاية .
من جانبه أوضح الشيخ محمد المطيري رئيس مجلس ادارة شركة سرب للمقاولات أن الشركة تعمل في مجال سفلتة الطرق والتطوير العقاري والتصميم الهندسي معبرا عن إشادته بتطور البني التحتية بالولاية وتوفر الموارد والتجارب الإستثمارية الناجحة.

سونا

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كتبه في يوم 23 ديسمبر 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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الأخبار المحلية

ايلا يعلن إلتزامه بتذليل كافة العقبات التي تعترض تدفق الإستثمارات لداخل الولاية

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