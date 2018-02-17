وزارة الخارجية:تأجيل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة لأجل غير مسمى

17 فبراير 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم- – أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، تأجيل الاجتماع الثلاثي بين السودان وإثيوبيا ومصر، بشأن مباحثات سد النهضة إلى أجلٍ غير مسمى، وكان من المقرر أن تستضيفه الخرطوم.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية السفير قريب الله الخضر، في بيان له اليوم، استجابةً لطلب من الجانب الإثيوبي تقرر تأجيل انعقاد الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة الذي كان مقررًا أن تستضيفه الخرطوم في مستوييه الفني والوزاري يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من فبراير الجاري إلى موعد لاحق يتم التوافق عليه بين الدول الثلاث.

واتفق قادة السودان وإثيوبيا ومصر في أديس أبابا خلال اجتماعهم على هامش القمة الإفريقية الأخيرة، على انعقاد هذا الاجتماع برئاسة وزراء الخارجية وحضور وزراء الري ومديري أجهزة المخابرات في الدول الثلاث لاستكمال مسار مفاوضات سد النهضة.

يأتي هذا الطلب عقب إعلان رئيس الوزراء هايلي ديسالين عن استقالته، من منصبه يوم الخميس الماضي، وسط اضطربات تشهدها أديس أبابا.

وكالات

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كتبه في يوم 17 فبراير 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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