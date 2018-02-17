السودان يعلن تفعيل قانون الطوارئ “لأقصي درجة” شرقي البلاد

17 فبراير 2018 | صحيفة السودان

كسلا – أعلنت السلطات السودانية اليوم، تفعيل قانون الطوارئ “لأقصي درجة” لضبط الحدود في ولاية كسلا شرقي البلاد.
وفي تصريح له اليوم ، قال السيد مجذوب أبوعلي نائب والي ولاية كسلا إن التعزيزات العسكرية التي جاءت للولاية تهدف لبسط هيبة الدولة وسيادة القانون وتأمين الحدود الشرقية للبلاد وتشديد مكافحة التهريب والسلع والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مع دول الجوار.
يشار إلى أن قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى أعلنت خلال الفترة الماضية إحباط محاولات كبرى للتسلل عبر الحدود وضبطت مواد سلعية في طريقها لدول الجوار وتمكنت من استردادها مؤكدة جاهزيتها لمواجهة أية تحديات في المنطقة خدمة للاستقرار الإقليمي.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان غربي البلاد وكسلا في شرق السودان بتاريخ 30 ديسمبر الماضي ونص القرار على أن حالة الطوارئ في الولايتين تسري لمدة ستة أشهر.

وكالات

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كتبه في يوم 17 فبراير 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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