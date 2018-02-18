السودان يؤكد دعمه ومساندته لإثيوبيا

18 فبراير 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أكد السودان دعمه ومساندته ووقوفه بكل صلابة مع الشقيقة إثيوبيا في هذه الظروف الدقيقة، بما يحفظ وحدة شعوبها وتماسكها والسلم الأهلي بين مكوناتها وبما يضمن مواصلتها لمسيرة الإنجازات العظيمة التي تحققت خلال العقود الماضية.

وجدد في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم ثقته في حكمة القيادة الإثيوبية على تحقيق انتقال سلس .

وفيما يلي نص البيان:-

وزارة الخارجية

إدارة الإعلام والناطق الرسمي

بيان

لما هو معلوم من روابط ووشائج قوية وتأريخ ومصالح ومصير مشترك فقد ظلت وزارة الخارجية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع السياسية التي تشهدها جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية الشقيقة، في أعقاب الاستقالة التي تقدم بها السيد هايلي مريام ديسالين من رئاسة الوزارة والأمانة العامة للحزب الحاكم.

وإذ تعرب الوزارة عن ثقة حكومة السودان في حكمة القيادة الإثيوبية وقدرتها على تحقيق انتقال سلس، فإنها تؤكد دعم السودان ومساندته ووقوفه بكل صلابة مع الشقيقة إثيوبيا في هذه الظروف الدقيقة، بما يحفظ وحدة شعوبها وتماسكها والسلم الأهلي بين مكوناتها وبما يضمن مواصلتها لمسيرة الإنجازات العظيمة التي تحققت خلال العقود الماضية.

كما تعبر حكومة السودان عن ثقتها التامة في حنكة الحكومة الإثيوبية وكافة القوى السياسية، وما يتميزون به جميعاً من قوة الإرادة والعمل المخلص من أجل خدمة ورعاية المصالح العليا للشعب الإثيوبي الشقيق .

السفير قريب الله الخضر

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية

صدر في يوم

2018/2/17

سونا

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