وزير الخارجية يشارك في ندوة التنمية والاستقرار في إفريقيا

18 فبراير 2018 | صحيفة السودان

ميونخ – التقى وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور ضمن برامج مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم بعدد من الشركات الألمانية المنضوية تحت مظلة جمعية الأعمال الألمانية الإفريقية ، وبعد أن قدم الوزير شرحا لمناخ وقوانين الاستثمار وافق الجانبان على تنظيم ملتقى اقتصادي في السودان للشركات الألمانية في شهر ابريل القادم .
وخاطب غندور في ذات الصدد ندوة جمعية الأعمال الألمانية الإفريقية عن فرص وتحديات الاستثمار في إفريقيا، حيث شارك إلى جانبه وزير خارجية توغو ورئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الألماني ( البوندستاج) وعدد من مديري الشركات الألمانية.
ومثلت الندوة التي نظمتها وكالة العون التنموي الإلماني ، الحدث الأبرز في نشاطات اليوم الثاني للمؤتمر، حيث خاطب وزير الخارجية هذه الندوة إلى جانب رئيس دولة رواندا بول كاغامي ورئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم ونائب مفوضية الاتحاد الاوروبي. وتحدث الوزير عن تحديات الأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا، مشيرا إلى جهود الاتحاد الإفريقي في تسوية النزاعات وكذلك أعمال المنظمات شبه الإقليمية .
وأكد على ضرورة خلق فرص عمل للشباب بعد التقدم الكبير في توسيع فرص التعليم خاصة وأن أغلبية السكان من فئة الشباب إضافة لتوفير الخدمات والتنمية في ظل تقدم الوعي السياسي لشعوب إفريقيا وحرصها على إنجاز التحولات الديمقراطية ومحاربة الفساد.
وأكد الرئيس كيغامي على أهمية تغير إفريقيا وتغير شركائها . فيما نادى رئيس البنك الدولي بأهمية الاهتمام بأثر التغيرات البيئية، وكذلك ضرورة الاستجابة للتطورات الديمغرافية لغلبة عنصر الشباب على تركيبة السكان في إفريقيا .
هذا وسيواصل السيد الوزير نشاطات برنامج مشاركته لليوم الأخير في الموتمر.

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كتبه في يوم 18 فبراير 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الأخبار المحلية.

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