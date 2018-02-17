النائب الأول, رئيس الوزراء بكري حسن صالح: لن نُصدِّر لحوماً حية إلا للهدي فقط

17 فبراير 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، التزامهم بتطوير الصناعة التحويلية لقطاع الثروة الحيوانية والمضي بها صوب مقتضيات التطوير، وقال “لن نصدر لحوماً حية إلا للهدي فقط”.

ونبَّه بكري، خلال مخاطبته المؤتمر القومي للثروة الحيوانية، الذي بدأت فعاليته السبت في قاعة الصداقة، إلى ضمان عدم إهدار الثروة عبر التصدير الخام.

ووصف الثروة الحيوانية بأنها تتمتع بميزات عالية في الصناعة التحويلية، التي ستكون منهجاً في المجال الصناعي لتحقيق أقصى فائدة للبلاد.

وأشار إلى توقيع عقد بإنشاء المسلخ القومي خلال زيارة نائب الرئيس الصيني للسودان والمبشر بإنتاج وفير، إلى جانب المنحة التركية والشراكة السعودية لإنشاء 15 مسلخاً بحلول2020 م.

وأوضح بكري أن البلاد تمتلك قرابة 120 مليون رأس من الماشية، عدا الثروة الحيوانية المائية.

وكشف أن صادر الثروة الحيوانية للعام 2016 بلغ 868 مليون دولار، مؤكداً أنها تمثل مقوماً أساسياً من مقومات ازدهار الاقتصاد الوطني وضماناً للأمن الغذائي محلياً وعالمياً.

وطالب بكري المؤتمرين بالاهتمام بالأحدث في أساليب الإنتاج لتجسير الفجوة الواضحة، بين موارد ضخمة وأساليب التصنيع الحيواني. وشدَّد على ضرورة المزاوجة بين المادة الخام والتكنولوجيا التي تقتضي تفكيراً يتجاوز الأطر التقليدية المتوارثة.

ودعا إلى أهمية النظر في السبل الأمثل لتطوير المراعي الطبيعية بالاستفادة من أجواء السلام والاستقرار. وأشار إلى تطلعه لتوصيات المؤتمر لمقابلتها بما يستحق الإنفاذ.

وكالات

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كتبه في يوم 17 فبراير 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد, منوّعات.

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